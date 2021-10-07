8 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
8 Ekim Cuma bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
8 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
8 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:30
Sao Paulo - Santos
Brezilya Serie A
02:00
Paraguay - Arjantin
2022 Dünya Kupası Eleme
02:00
Uruguay - Kolombiya
2022 Dünya Kupası Eleme
02:30
ABD - Jamaika
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
02:30
Venezuela - Brezilya
2022 Dünya Kupası Eleme
03:00
Tampa Bay Rowdies - Charleston
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:05
Honduras - Kosta Rika
FIFA Dünya Kupası Eleme
03:30
Ekvador - Bolivya
FIFA Dünya Kupası Eleme
04:00
Peru - Şili
FIFA Dünya Kupası Eleme
04:40
Meksika - Kanada
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
05:05
El Salvador - Panama
FIFA Dünya Kupası Eleme
16:00
Malavi - Fildişi Sahili
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
18:00
Moldova - Galler
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
18:30
Bosna Hersek - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
18:30
Bulgaristan - Cebelitarık
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
18:30
Litvanya - Malta
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
19:00
Angola - Gabon
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Kamerun - Mozambik
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
19:00
Belarus - Yunanistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
19:00
Hırvatistan - Norveç
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
19:00
İsveç - Karadağ
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
19:00
Rusya - Kuzey İrlanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
19:15
İrlanda - Lüksemburg
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
19:30
Fransa - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bein Sports 2
19:30
Azerbaycan - Finlandiya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
CBC Sport
19:30
Fransa - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
20:00
Estonya - Avusturya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
20:00
İsviçre - Hollanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
21:00
Belçika - Kazakistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
21:00
Macaristan - Polonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
21:45
Türkiye - Norveç
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1, CBC Sport
21:45
Almanya - Romanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Cebelitarık - Karadağ
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Çekya - Galler
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
21:45
Güney Kıbrıs - Hırvatistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Letonya - Hollanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
21:45
Rusya - Slovakya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
İspanya - Slovakya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
22:00
Cezayir - Nijer
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Cibuti - Burkina Faso
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Mısır - Libya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Valladolid - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P