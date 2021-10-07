8 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

8 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

8 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:30

Sao Paulo - Santos

Brezilya Serie A

02:00

Paraguay - Arjantin

2022 Dünya Kupası Eleme

02:00

Uruguay - Kolombiya

2022 Dünya Kupası Eleme

02:30

ABD - Jamaika

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus

02:30

Venezuela - Brezilya

2022 Dünya Kupası Eleme

03:00

Tampa Bay Rowdies - Charleston

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:05

Honduras - Kosta Rika

FIFA Dünya Kupası Eleme

03:30

Ekvador - Bolivya

FIFA Dünya Kupası Eleme

04:00

Peru - Şili

FIFA Dünya Kupası Eleme

04:40

Meksika - Kanada

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus

05:05

El Salvador - Panama

FIFA Dünya Kupası Eleme

16:00

Malavi - Fildişi Sahili

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

18:00

Moldova - Galler

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

18:30

Bosna Hersek - İtalya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

18:30

Bulgaristan - Cebelitarık

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

18:30

Litvanya - Malta

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:00

Angola - Gabon

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Kamerun - Mozambik

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

19:00

Belarus - Yunanistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:00

Hırvatistan - Norveç

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:00

İsveç - Karadağ

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:00

Rusya - Kuzey İrlanda

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:15

İrlanda - Lüksemburg

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:30

Fransa - Ukrayna

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bein Sports 2

19:30

Azerbaycan - Finlandiya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

CBC Sport

19:30

Fransa - Ukrayna

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

20:00

Estonya - Avusturya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

20:00

İsviçre - Hollanda

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

21:00

Belçika - Kazakistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

21:00

Macaristan - Polonya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

21:45

Türkiye - Norveç

2022 Dünya Kupası Eleme

TRT 1, CBC Sport

21:45

Almanya - Romanya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Cebelitarık - Karadağ

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

Çekya - Galler

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus

21:45

Güney Kıbrıs - Hırvatistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

Letonya - Hollanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

21:45

Rusya - Slovakya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

İspanya - Slovakya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

22:00

Cezayir - Nijer

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

22:00

Cibuti - Burkina Faso

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

22:00

Mısır - Libya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

22:00

Valladolid - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube