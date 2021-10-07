8 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

8 Ekim Cuma bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 07.10.2021 - 23:05 07.10.2021 - 23:10
8 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

8 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

8 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:30
Sao Paulo - Santos
Brezilya Serie A

02:00
Paraguay - Arjantin
2022 Dünya Kupası Eleme

02:00
Uruguay - Kolombiya
2022 Dünya Kupası Eleme

02:30
ABD - Jamaika
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

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02:30
Venezuela - Brezilya
2022 Dünya Kupası Eleme

03:00
Tampa Bay Rowdies - Charleston
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:05
Honduras - Kosta Rika
FIFA Dünya Kupası Eleme

03:30
Ekvador - Bolivya
FIFA Dünya Kupası Eleme

04:00
Peru - Şili
FIFA Dünya Kupası Eleme

04:40
Meksika - Kanada
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

05:05
El Salvador - Panama
FIFA Dünya Kupası Eleme

16:00
Malavi - Fildişi Sahili
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

18:00
Moldova - Galler
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

18:30
Bosna Hersek - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

18:30
Bulgaristan - Cebelitarık
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

18:30
Litvanya - Malta
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:00
Angola - Gabon
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Kamerun - Mozambik
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

19:00
Belarus - Yunanistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:00
Hırvatistan - Norveç
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:00
İsveç - Karadağ
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:00
Rusya - Kuzey İrlanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:15
İrlanda - Lüksemburg
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:30
Fransa - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bein Sports 2

19:30
Azerbaycan - Finlandiya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
CBC Sport

19:30
Fransa - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

20:00
Estonya - Avusturya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

20:00
İsviçre - Hollanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

21:00
Belçika - Kazakistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

21:00
Macaristan - Polonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

21:45
Türkiye - Norveç
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1, CBC Sport

21:45
Almanya - Romanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Cebelitarık - Karadağ
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Çekya - Galler
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

21:45
Güney Kıbrıs - Hırvatistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Letonya - Hollanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

21:45
Rusya - Slovakya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
İspanya - Slovakya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

22:00
Cezayir - Nijer
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Cibuti - Burkina Faso
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Mısır - Libya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Valladolid - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

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