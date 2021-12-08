8 Aralık Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
8 Aralık Çarşamba günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
17:00
Manchester Utd - Young Boys
UEFA Gençlik Ligi
UEFA TV, EXXEN
18:00
Salzburg - Sevilla
UEFA Gençlik Ligi
UEFA TV
20:45
Juventus - Malmö
UEFA Şampiyonlar Ligi
EXXEN, CBC Sport
20:45
Zenit - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi
EXXEN
20:45
Servette - Wolfsburg
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:45
Zhytlobud - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:45
Milton Keynes - Plymouth
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2
23:00
Atalanta - Villarreal
UEFA Şampiyonlar Ligi
EXXEN
23:00
Bayern Münih - Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi
EXXEN, CBC Sport
23:00
Benfica - Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi
EXXEN
23:00
Manchester United - Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi
EXXEN
23:00
Salzburg - Sevilla
UEFA Şampiyonlar Ligi
EXXEN
23:00
Wolfsburg - Lille
UEFA Şampiyonlar Ligi
EXXEN
23:00
Chelsea - Juventus
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Breidablik - Real Madrid
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube