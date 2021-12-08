8 Aralık Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

8 Aralık Çarşamba günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

17:00

Manchester Utd - Young Boys

UEFA Gençlik Ligi

UEFA TV, EXXEN

18:00

Salzburg - Sevilla

UEFA Gençlik Ligi

UEFA TV

20:45

Juventus - Malmö

UEFA Şampiyonlar Ligi

EXXEN, CBC Sport

20:45

Zenit - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi

EXXEN

20:45

Servette - Wolfsburg

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

20:45

Zhytlobud - PSG

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:45

Milton Keynes - Plymouth

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2

23:00

Atalanta - Villarreal

UEFA Şampiyonlar Ligi

EXXEN

23:00

Bayern Münih - Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi

EXXEN, CBC Sport

23:00

Benfica - Dinamo Kiev

UEFA Şampiyonlar Ligi

EXXEN

23:00

Manchester United - Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi

EXXEN

23:00

Salzburg - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi

EXXEN

23:00

Wolfsburg - Lille

UEFA Şampiyonlar Ligi

EXXEN

23:00

Chelsea - Juventus

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

23:00

Breidablik - Real Madrid

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube