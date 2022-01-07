7 Ocak Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

7 Ocak Cuma günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

20:00

Trabzonspor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:30

Santa Clara - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, S Sport 2

22:30

Bayern Münih - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

23:00

Bordeaux - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4

23:00

Amorebieta - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

23:00

Swindon - Manchester City

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 3