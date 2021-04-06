7 Nisan Çarşamba Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü (Çarşamba) Maçlar
7 Nisan Çarşamba bugün hangi maçlar var? İtalyanların Serie A'sı, İngilizlerin Premier Lig'i, Hollandalıların Eredevisie'si, İspanyolların La Liga'sı, Fransızların Ligue One'ı ve tabiki bizlerin Türkiye Süper Liginden günün maçlarıyla birlikte, inter
Günün maçlarını izlemek, tv başında futbol keyfini yaşamak isteyen futbol seyircileri için bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde yanıtladık. Bütün kıtalarda insanları peşinden sürükleyen, milyonlarca insanı tv başına, stadyumlara çeken futbol, hem Avrupa hemde Dünyada, gerek kulüpler gerekse uluslararası düzeylerde maçlarla tv ile evlere taşınıyor. Peki bugün (7 Nisan Çarşamba) hangi maçlar var
İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen yanıt: Bugünkü maçlar...
01:15
Emelec - CSD Macara
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Nacional Asuncion - 12 de Octubre
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
San Lorenzo - Santos
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Cerro Largo - Penarol
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Deportivo Cali - Tolima
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Huachipato - Antofagasta
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
12:05
Sydney FC - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
13:00
Tokyo - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Yokohama FC - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Vissel Kobe - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kawasaki Frontale - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Tokushima - Vegalta Sendai
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Shonan Bellmar - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Shimizu S Pulse - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kashima Antlers - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Gamba Osaka - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Ulsan - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Jeju United - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Incheon - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Gwangju - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:45
Balestier Khalsa - Geylang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
14:45
Lion City - Albirex Niigata
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
14:45
Tampines - Young Lions
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
14:45
Tanjong Pagar - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
15:00
Kocaelispor - 24 Erzincanspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Elazığspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Neman - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Kupası Çeyrek Final
Bilyoner TV
16:00
Konyaspor - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Gençlerbirliği - BB Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
17:00
FC Vitebsk - BATE Borisov
Belarus Kupası Çeyrek Final
Bilyoner TV
17:45
Sedan - Angers
Fransa Kupası
Bein Sports 4 Bilyoner TV
19:00
Beşiktaş - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
19:00
Antalyaspor - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
Sochi - Lokomotiv Moskova
Rusya Kupası
Bilyoner TV
19:00
Akhmat - Ufa
Rusya Kupası
Bilyoner TV
19:30
Jahn Regensburg - Werder Bremen
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Bilyoner TV
19:45
Canet Roussillon - Boulogne
Fransa Kupası
Bilyoner TV
19:45
Saumur - Toulouse
Fransa Kupası
Bilyoner TV
19:45
Voltigeurs de Chateaubriant - Montpellier
Fransa Kupası
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
19:45
Inter - Sassuolo
İtalya Serie A
Bein Sports 3 Bilyoner TV
19:45
Juventus - Napoli
İtalya Serie A
Bein Sports 4 CBC Sport Bilyoner TV
20:00
Beerschot - Charleroi
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Real Sociedad - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
22:00
Bayern Münih - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 2 CBC Sport
22:00
Porto - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 3 cbcsport.tv
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