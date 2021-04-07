7 Nisan Bugünkü Diziler, Filmler! Çarşamba Bugün Hangi Diziler, Filmler Var?

Bugün (7 Nisan Çarşamba) ekrana gelecek diziler ve filmler izleyicilerini bekliyor... Haftalık dizisinde ne olacağını merakla bekleyenler ile güzel bir film yakalayıp günün stres ve yorgunluğunu tv başında atlatmak isteyenler ekran başına geçiyor. Star'da yerli film "Aykut Enişte" ekranda olurken, diğer kanallarda çoğunlukla dizileri görüyoruzç Peki bugünkü diziler, filmler neler? İşte yanıtları...

Bugün Hangi Dizi Var? - Bu Akşamki Filmler

19:00

Emanet

Kanal 7

19:30

Evrim

Sinema

Beyaz Tv

20:00

Aykut Enişte

Sinema

Star Tv

20:00

Sadakatsiz

Kanal D

20:00

Kuruluş Osman

Atv

20:00

Benim Adım Melek

TRT 1

20:00

Masumiyet

Fox Tv

20:00

Doğduğun Ev Kaderindir

Tv8

21:15

Ankara'nın Dikmeni

Teve2

21:30

Tatlı Bela

Kanal 7

21:45

Biz Eski Usul Öldürürüz

Sinema

Beyaz Tv

23:30

Hekimoğlu

Kanal D

23:45

Mucize Doktor

Fox Tv