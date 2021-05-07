7 Mayıs Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler?

Serie A'dan Premier Lig'e, Bundesliga'dan, La Liga'ya ve tabiki Süper Ligi'mizden bugünün maçları, günün maçları tv kanallarında... Peki 7 Mayıs Cuma bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler?

DİĞER HABERLER 07.05.2021 - 01:44 07.05.2021 - 01:44 Kartal Bakışı
7 Mayıs Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler?

7 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, futbol aşıkları için televizyonlardan yayınlanıyor. Stadyumlardan evlerimize taşınan, milyonların pür dikkat takip ettiği futbolda, bugünün maçları neler, bugün hangi maçlar var sorularına cevap almak isteyen, elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz sizler için... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...

Harika çalımlar, enfes paslar, güzel goller, akrobatik kurtarışlar, hızlı driplingler seyretmeyi sevdiğimiz futbol maçları için, futbol severler ekran başında yerini alıyor. İşte 7 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

İşte 7 Mayıs Cuma günkü maçlar, günün maçları...

01:00
Always Ready - Deportivo Tachira
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:00
Atletico Nacional - Argentinos Juniors
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
Arsenal Sarandi - Wilstermann
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Gremio - Aragua
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Libertad - Atletico GO
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:00
Santa Fe - River Plate
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:00
Junior - Fluminense
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
Huancayo - Corinthians
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Penarol - River Plate
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
San Lorenzo - 12 de Octubre
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

05:00
La Guaira - America Cali
Copa Libertadores
Bilyoner TV

05:00
La Equidad - Lanus
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

12:35
Adelaide United - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00
Lecce - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Reggiana - Spal
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Salernitana - Empoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Venezia - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Ascoli - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Brescia - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Cosenza - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Cremonese - Pescara
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Virtus Entella - Chievo
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Frosinone - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:00
Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Boluspor - Eskişehirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

18:00
Banga - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00
Smorgon - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:05
Sibenik - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Jablonec - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

19:30
Hannover 96 - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30
Holstein Kiel - St. Pauli
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:30
Fredericia - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Odense - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Ajman Club - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

20:00
Hatta - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

20:00
Khorfakkan - Al Fujairah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

20:00
Helsingor - Viborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Gomel - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

20:10
ND Gorica - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Akhisarspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

21:00
Famalicao - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

21:00
Sparta Rotterdam - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

21:30
Stuttgart - Augsburg
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Genk - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:00
Real Sociedad - Elche
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00
Tenerife - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Leicester City - Newcastle
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV

22:00
Lens - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV

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Bu akşam Son Yaz dizisi var mı? Fox Tv'de Son Yaz neden yok?

22:00
Al Dhafra - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

22:00
Dubai - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

22:00
Al Jazira - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

22:00
Al Wahda - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

23:15
Boavista - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

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