7 Mayıs Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler?

7 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, futbol aşıkları için televizyonlardan yayınlanıyor. Stadyumlardan evlerimize taşınan, milyonların pür dikkat takip ettiği futbolda, bugünün maçları neler, bugün hangi maçlar var sorularına cevap almak isteyen, elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz sizler için... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...

Harika çalımlar, enfes paslar, güzel goller, akrobatik kurtarışlar, hızlı driplingler seyretmeyi sevdiğimiz futbol maçları için, futbol severler ekran başında yerini alıyor. İşte 7 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

İşte 7 Mayıs Cuma günkü maçlar, günün maçları...

01:00

Always Ready - Deportivo Tachira

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:00

Atletico Nacional - Argentinos Juniors

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Arsenal Sarandi - Wilstermann

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Gremio - Aragua

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Libertad - Atletico GO

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:00

Santa Fe - River Plate

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:00

Junior - Fluminense

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Huancayo - Corinthians

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Penarol - River Plate

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

San Lorenzo - 12 de Octubre

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

05:00

La Guaira - America Cali

Copa Libertadores

Bilyoner TV

05:00

La Equidad - Lanus

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

12:35

Adelaide United - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00

Lecce - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Reggiana - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Salernitana - Empoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Venezia - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Ascoli - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Brescia - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Cosenza - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Cremonese - Pescara

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Virtus Entella - Chievo

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Frosinone - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Boluspor - Eskişehirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

18:00

Banga - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00

Smorgon - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:05

Sibenik - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Jablonec - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:30

Hannover 96 - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:30

Holstein Kiel - St. Pauli

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:30

Fredericia - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Odense - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Ajman Club - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Hatta - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Khorfakkan - Al Fujairah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Helsingor - Viborg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Gomel - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:10

ND Gorica - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Akhisarspor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

21:00

Famalicao - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Sparta Rotterdam - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

21:30

Stuttgart - Augsburg

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Genk - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:00

Real Sociedad - Elche

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00

Tenerife - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Leicester City - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV

22:00

Lens - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00

Al Dhafra - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

22:00

Dubai - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

22:00

Al Jazira - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

22:00

Al Wahda - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

23:15

Boavista - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV