7 Mayıs Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler?
Serie A'dan Premier Lig'e, Bundesliga'dan, La Liga'ya ve tabiki Süper Ligi'mizden bugünün maçları, günün maçları tv kanallarında... Peki 7 Mayıs Cuma bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler?
7 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, futbol aşıkları için televizyonlardan yayınlanıyor. Stadyumlardan evlerimize taşınan, milyonların pür dikkat takip ettiği futbolda, bugünün maçları neler, bugün hangi maçlar var sorularına cevap almak isteyen, elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz sizler için... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...
Harika çalımlar, enfes paslar, güzel goller, akrobatik kurtarışlar, hızlı driplingler seyretmeyi sevdiğimiz futbol maçları için, futbol severler ekran başında yerini alıyor. İşte 7 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
İşte 7 Mayıs Cuma günkü maçlar, günün maçları...
01:00
Always Ready - Deportivo Tachira
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:00
Atletico Nacional - Argentinos Juniors
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Arsenal Sarandi - Wilstermann
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Gremio - Aragua
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Libertad - Atletico GO
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:00
Santa Fe - River Plate
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:00
Junior - Fluminense
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Huancayo - Corinthians
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Penarol - River Plate
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
San Lorenzo - 12 de Octubre
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
05:00
La Guaira - America Cali
Copa Libertadores
Bilyoner TV
05:00
La Equidad - Lanus
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
12:35
Adelaide United - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
15:00
Lecce - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Reggiana - Spal
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Salernitana - Empoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Venezia - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Ascoli - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Brescia - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Cosenza - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Cremonese - Pescara
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Virtus Entella - Chievo
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Frosinone - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Boluspor - Eskişehirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1
18:00
Banga - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
Smorgon - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:05
Sibenik - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Jablonec - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:30
Hannover 96 - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Holstein Kiel - St. Pauli
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
19:30
Fredericia - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Odense - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ajman Club - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Hatta - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Khorfakkan - Al Fujairah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Helsingor - Viborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Gomel - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:10
ND Gorica - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Akhisarspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1
21:00
Famalicao - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Sparta Rotterdam - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
21:30
Stuttgart - Augsburg
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Genk - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:00
Real Sociedad - Elche
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Tenerife - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Leicester City - Newcastle
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
22:00
Lens - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:00
Al Dhafra - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
22:00
Dubai - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
22:00
Al Jazira - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
22:00
Al Wahda - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
23:15
Boavista - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
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