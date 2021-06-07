7 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
7 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
7 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar, futbol severler için tv kanallarından sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonları peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
7 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
09:55
Günün Maçı
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
19:30
Jönköpings - Akropolis
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:45
Almanya - Letonya
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Andorra - Cebelitarık
Hazırlık Maçı
S Sport Plus
23:00
Valur - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
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