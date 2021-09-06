7 Eylül Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
7 Eylül Salı bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
7 Eylül Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
7 Eylül Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
02:00
Universidad de Chile - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
02:00
Avai - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B
13:00
Yamaga - Kyoto
Japonya J2 Ligi
15:00
Batman Petrol - Hendekspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
16:00
Tanzanya - Madagaskar
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Malavi - Mozambik
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Zambiya - Tunus
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
17:00
Brasil de Pelotas - Confianca
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
18:30
HIFK Helsinki - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Azerbaycan - Portekiz
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport
19:00
Ekvator Ginesi - Moritanya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Etiyopya - Zimbabve
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Kongo - Senegal
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Yeşil Burun Adaları - Nijerya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:30
Türkiye - İskoçya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor
21:00
Melipilla - Union Espanola
Şili Primera Ligi
21:45
Hırvatistan - Slovenya
2022 Dünya Kupası Eleme
21:45
Rusya - Malta
2022 Dünya Kupası Eleme
21:45
Norveç - Cebelitarık
2022 Dünya Kupası Eleme
21:45
İrlanda - Sırbistan
2022 Dünya Kupası Eleme
21:45
Fransa - Finlandiya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Danimarka - İsrail
2022 Dünya Kupası Eleme
21:45
Hollanda - Türkiye
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1, CBC Sport
21:45
Karadağ - Letonya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
22:00
Guarani - CSA
Brezilya Serie B
22:00
Burkina Faso - Cezayir
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Sudan - Gine Bissau
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Angola - Libya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
23:30
Antofagasta - Curico Unido
Şili Primera Ligi
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