7 Eylül Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

7 Eylül Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

7 Eylül Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

02:00

Universidad de Chile - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

02:00

Avai - Vasco Da Gama

Brezilya Serie B

13:00

Yamaga - Kyoto

Japonya J2 Ligi

15:00

Batman Petrol - Hendekspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

16:00

Tanzanya - Madagaskar

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Malavi - Mozambik

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Zambiya - Tunus

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

17:00

Brasil de Pelotas - Confianca

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

18:30

HIFK Helsinki - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00

Azerbaycan - Portekiz

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport, CBC Sport

19:00

Ekvator Ginesi - Moritanya

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Etiyopya - Zimbabve

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Kongo - Senegal

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Yeşil Burun Adaları - Nijerya

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:30

Türkiye - İskoçya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Spor

21:00

Melipilla - Union Espanola

Şili Primera Ligi

21:45

Hırvatistan - Slovenya

2022 Dünya Kupası Eleme

21:45

Rusya - Malta

2022 Dünya Kupası Eleme

21:45

Norveç - Cebelitarık

2022 Dünya Kupası Eleme

21:45

İrlanda - Sırbistan

2022 Dünya Kupası Eleme

21:45

Fransa - Finlandiya

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Danimarka - İsrail

2022 Dünya Kupası Eleme

21:45

Hollanda - Türkiye

2022 Dünya Kupası Eleme

TRT 1, CBC Sport

21:45

Karadağ - Letonya

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

22:00

Guarani - CSA

Brezilya Serie B

22:00

Burkina Faso - Cezayir

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Sudan - Gine Bissau

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Angola - Libya

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

23:30

Antofagasta - Curico Unido

Şili Primera Ligi