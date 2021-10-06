7 Ekim Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

7 Ekim Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

7 Ekim Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00

Atletico GO - Atletico PR

Brezilya Serie A

01:00

Ceara - Internacional

Brezilya Serie A

01:00

Chapecoense - Atletico Mineiro

Brezilya Serie A

01:00

Sport Recife - Juventude

Brezilya Serie A

02:30

Bragantino - Flamengo

Brezilya Serie A

02:30

Universidad Catolica - Union Espanola

Şili Primera Ligi

03:00

Memphis 901 - Sporting Kansas 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:30

America Mineiro - Palmeiras

Brezilya Serie A

03:30

Fluminense - Fortaleza

Brezilya Serie A

03:30

Gremio - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie A

04:00

Austin Bold - Tacoma Defiance

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:00

El Paso Locomotive - San Antonio

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:00

New Mexico - Hartford Athletic

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Oakland Roots - Sacramento Republic

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

14:00

Güney Kore - Suriye

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD

16:00

Liberya - Yeşil Burun Adaları

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

16:00

Tanzanya - Benin

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

16:30

Stefan Kuntz

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart

17:30

Irak - Lübnan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD

18:00

Demokratik Kongo - Madagaskar

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

19:00

Ekvator Ginesi - Zambiya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

19:00

Nijerya - Orta Afrika Cumhuriyeti

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

19:00

Ruanda - Uganda

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

19:45

BAE - İran

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD

20:00

Suudi Arabistan - Japonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:45

Belçika - Fransa

UEFA Uluslar Ligi Play Off/Yarı Final

S Sport Plus, S Sport, CBC Sport

22:00

Mali - Kenya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

22:00

Tunus - Moritanya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

22:00

Çin - Vietnam

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD

23:30

Avustralya - Umman

FIFA Dünya Kupası Eleme

Smart Spor 2, Spor Smart 2