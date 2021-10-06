7 Ekim Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
7 Ekim Perşembe bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
7 Ekim Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
7 Ekim Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:00
Atletico GO - Atletico PR
Brezilya Serie A
01:00
Ceara - Internacional
Brezilya Serie A
01:00
Chapecoense - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
01:00
Sport Recife - Juventude
Brezilya Serie A
02:30
Bragantino - Flamengo
Brezilya Serie A
02:30
Universidad Catolica - Union Espanola
Şili Primera Ligi
03:00
Memphis 901 - Sporting Kansas 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:30
America Mineiro - Palmeiras
Brezilya Serie A
03:30
Fluminense - Fortaleza
Brezilya Serie A
03:30
Gremio - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
04:00
Austin Bold - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:00
El Paso Locomotive - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:00
New Mexico - Hartford Athletic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Oakland Roots - Sacramento Republic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
14:00
Güney Kore - Suriye
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD
16:00
Liberya - Yeşil Burun Adaları
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
16:00
Tanzanya - Benin
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
16:30
Stefan Kuntz
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart
17:30
Irak - Lübnan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD
18:00
Demokratik Kongo - Madagaskar
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
19:00
Ekvator Ginesi - Zambiya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
19:00
Nijerya - Orta Afrika Cumhuriyeti
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
19:00
Ruanda - Uganda
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
19:45
BAE - İran
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD
20:00
Suudi Arabistan - Japonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:45
Belçika - Fransa
UEFA Uluslar Ligi Play Off/Yarı Final
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport
22:00
Mali - Kenya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Tunus - Moritanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Çin - Vietnam
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD
23:30
Avustralya - Umman
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P