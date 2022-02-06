6 Şubat Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

6 Şubat Pazar günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

16:00

Menemenspor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

16:00

Valencia - Real Sociedad

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sports, Bilyoner TV

16:00

Alanyaspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Ç.Rizespor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Fuenlabrada - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

16:00

Amorebieta - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

16:00

AEK - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

16:15

Basel - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

16:30

Motherwell - Celtic

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30

Groningen - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

16:30

Willem II - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

17:00

Nice - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

17:00

Reims - Bordeaux

Fransa Ligue 1

17:00

Strasbourg - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Connect, Bilyoner TV

17:00

Troyes - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Connect, Bilyoner TV

Dragovoljac - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bein Connect, Bilyoner TV

17:00

Rakow Czestochowa - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:00

Mlada Boleslav - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Pardubice - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Fastav Zlin - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Bologna - Empoli

İtalya Serie A

Bilyoner TV

17:00

Sampdoria - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

17:00

Venezia - Napoli

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

17:30

B.Dortmund - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30

Al Nasr - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:00

Mechelen - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:00

Virton - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

18:00

Antofagasta - Cobresal

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

18:15

Barcelona - Atletico Madrid

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

18:15

Ionikos - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Cremonese - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15

Pordenone - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30

Boavista - Vizela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Gil Vicente - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Lugano - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30

St.Gallen - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

18:45

Ajax - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole

19:00

Gençlerbirliği - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

19:00

Rennes - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:00

Beşiktaş - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Göztepe - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

Glasgow Rangers - Hearts

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

19:00

Nottingham Forest - Leicester City

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:05

Istra 1961 - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Wolfsburg - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

Cracovia Krakow - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30

Al Hilal - Al Jazira

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final

S Sport Plus

20:00

Viktoria Plzen - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00

Udinese - Torino

İtalya Serie A

S Sport, S Sports Plus, Bilyoner TV

20:15

Cartagena - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

20:15

Huesca - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

20:30

Real Betis - Villarreal

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sports, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30

Lamia - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi Ertelendi

Yayın Yok

20:30

PAOK - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Anderlecht - KAS Eupen

Belçika Pro League

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

21:00

Arouca - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:15

FC Carlos Stein - ADT Tarma

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30

Bournemouth - Boreham Wood

İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

22:00

Westerlo - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:00

Senegal - Mısır

CAF Afrika Uluslar Kupasi Final

TRT Spor, Bilyoner TV

22:45

Lille - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:45

Juventus - Verona

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Real Madrid - Granada

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Spors, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Tenerife - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

23:00

Genk - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:30

Sporting Lisbon - Famalicao

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

23:30

AD Cantolao - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV