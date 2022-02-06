6 Şubat Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

6 Şubat Pazar günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

16:00
Menemenspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

16:00
Valencia - Real Sociedad
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sports, Bilyoner TV

16:00
Alanyaspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Ç.Rizespor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

16:00
Fuenlabrada - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV

16:00
Amorebieta - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV

16:00
AEK - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

16:15
Basel - Sion
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

16:30
Motherwell - Celtic
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

16:30
Groningen - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

16:30
Willem II - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

17:00
Nice - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV

17:00
Reims - Bordeaux
Fransa Ligue 1

17:00
Strasbourg - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Connect, Bilyoner TV

17:00
Troyes - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Connect, Bilyoner TV

Dragovoljac - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bein Connect, Bilyoner TV

17:00
Rakow Czestochowa - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

17:00
Mlada Boleslav - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Pardubice - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Fastav Zlin - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Bologna - Empoli
İtalya Serie A
Bilyoner TV

17:00
Sampdoria - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV

17:00
Venezia - Napoli
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

17:30
B.Dortmund - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30
Al Nasr - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:00
Mechelen - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV

18:00
Virton - RWDM
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

18:00
Antofagasta - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

18:15
Barcelona - Atletico Madrid
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

5 Şubat Cumartesi Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var? İşte Günün Maçları

5 Şubat Cumartesi Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var? İşte Günün Maçları

18:15
Ionikos - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

18:15
Cremonese - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

18:15
Pordenone - Spal
İtalya Serie B
Bilyoner TV

18:30
Boavista - Vizela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

18:30
Gil Vicente - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

18:30
Lugano - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

18:30
St.Gallen - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

18:45
Ajax - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV, Vole

19:00
Gençlerbirliği - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

19:00
Rennes - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:00
Beşiktaş - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00
Göztepe - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

19:00
Glasgow Rangers - Hearts
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV

19:00
Nottingham Forest - Leicester City
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

19:05
Istra 1961 - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Wolfsburg - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3,  Bilyoner TV

19:30
Cracovia Krakow - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:30
Al Hilal - Al Jazira
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final
S Sport Plus

20:00
Viktoria Plzen - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

20:00
Udinese - Torino
İtalya Serie A
S Sport, S Sports Plus, Bilyoner TV

20:15
Cartagena - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV

20:15
Huesca - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV

20:30
Real Betis - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sports, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30
Lamia - Asteras Tripolis
Yunanistan Süper Ligi Ertelendi
Yayın Yok

20:30
PAOK - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:30
Anderlecht - KAS Eupen
Belçika Pro League
Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

21:00
Arouca - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:15
FC Carlos Stein - ADT Tarma
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30
Bournemouth - Boreham Wood
İngiltere FA Cup
Bilyoner TV

22:00
Westerlo - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

22:00
Senegal - Mısır
CAF Afrika Uluslar Kupasi Final
TRT Spor, Bilyoner TV

22:45
Lille - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:45
Juventus - Verona
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00
Real Madrid - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Spors, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00
Tenerife - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner TV

23:00
Genk - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV

23:30
Sporting Lisbon - Famalicao
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV

23:30
AD Cantolao - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV