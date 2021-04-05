6 Nisan SALI Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Yayın, Saat Bilgileri

Bugünkü (6 Nisan Salı) futbol maçlarını seyretmek, tv başında futbol keyfini yaşamak isteyenler için bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını liste liste paylaştık. Milyonları peşinden sürükleyen adeta sihirli spor olan futbol, avrupada ve dünyada h

DİĞER HABERLER 05.04.2021 - 21:46 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
6 Nisan SALI Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Yayın, Saat Bilgileri

6 Nisan Salı bugünün maçları nelerdir? Avrupa liglerinden ve dünya liglerinden maçlarla beraber pek tabiki Türkiye Süper Ligi ayrıca uluslararası futbol müsabakalarından gün içerisinde oynanacak müsabakaların tv yayın bilgilerini sizlere aktararak kaçırmadan izlemenizi sağlıyoruz. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını arayan, elinde kumandası tv başına geçen futbol severler haberimiz size göre... İşte bugünkü maçlar...

6 NİSAN SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? BUGÜNÜN MAÇLARI?

03:15
Banfield - Estudiantes
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

12:05
WS Wanderers - CC Mariners
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:00
Yokohama Marinos - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

16:00
Fatih Karagümrük - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Göztepe - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

19:00
Trabzonspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:30
Heidenheim - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30
Lyngby - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:45
Monaco - Metz
Fransa Kupası
Bein Sports 4

20:00
Waasland Beveren - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:00
Ayr - Dundee FC
İskoçya Championship
Bilyoner TV

21:00
Morton - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV

21:45
Norwich City - Huddersfield
İngiltere Championship
Bein Sports 4

22:00
Manchester City - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 3 cbcsport.tv

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22:00
Real Madrid - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 2 CBC Sport

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