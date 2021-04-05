6 Nisan SALI Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Yayın, Saat Bilgileri

6 Nisan Salı bugünün maçları nelerdir? Avrupa liglerinden ve dünya liglerinden maçlarla beraber pek tabiki Türkiye Süper Ligi ayrıca uluslararası futbol müsabakalarından gün içerisinde oynanacak müsabakaların tv yayın bilgilerini sizlere aktararak kaçırmadan izlemenizi sağlıyoruz. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını arayan, elinde kumandası tv başına geçen futbol severler haberimiz size göre... İşte bugünkü maçlar...

6 NİSAN SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? BUGÜNÜN MAÇLARI?

03:15

Banfield - Estudiantes

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

12:05

WS Wanderers - CC Mariners

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:00

Yokohama Marinos - Cerezo Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

16:00

Fatih Karagümrük - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Göztepe - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

Trabzonspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:30

Heidenheim - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30

Lyngby - Vejle

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:45

Monaco - Metz

Fransa Kupası

Bein Sports 4

20:00

Waasland Beveren - St.Truiden

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:00

Ayr - Dundee FC

İskoçya Championship

Bilyoner TV

21:00

Morton - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV

21:45

Norwich City - Huddersfield

İngiltere Championship

Bein Sports 4

22:00

Manchester City - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 3 cbcsport.tv

22:00

Real Madrid - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 2 CBC Sport