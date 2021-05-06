6 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

Çalımlar, paslar, goller, kurtarışlar, driplingler izlediğimiz futbol maçlarını izlemek isteyenler ekran başında yerini alıyor. İşte 6 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri..

DİĞER HABERLER 06.05.2021 - 00:26 06.05.2021 - 00:26 Kartal Bakışı
6 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

6 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, futbol tutkunlarınca televizyonlardan yayınlanıyor. Milyonlarca futbol severlerin pür dikkat takip ettiği futbol... Bugünün maçları neler, bugün hangi maçlar var suallerine cevap alan, elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz sizler için... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...

Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan futbol... Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye, Serie A'dan Premier Lig'e kadar ve tabiki Süper Ligi'mizden bugünün maçları, günün maçları tv kanallarında... 

İşte 6 Mayıs Perşembe günkü maçlar, günün maçları...

01:00
Indep. Valle - U. Deportes
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:00
Racing Club - Sao Paulo
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
Bolivar - Ceara
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Huachipato - Rosario Central
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Montevideo City - Guabira
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:00
Monterrey - Columbus Crew
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

03:00
Internacional - Olimpia Asuncion
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:00
Rentistas - Sporting Cristal
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:00
Santa Fe - River Plate
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
Bragantino - Talleres Cordoba
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Tolima - Emelec
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

05:00
U. Catolica - Nacional
Copa Libertadores
Bilyoner TV

05:15
Club America - Portland Timbers
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

12:05
Melbourne Victory - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
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16:00
Arnavutköy Bld. - Bucaspor
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
Ofspor - Yeşilyurt Bld.
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
İskenderunspor - Kütahyaspor
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
Yomraspor - Fethiyespor
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
Çatalcaspor - Erokspor
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
Kelkit Bld. - Yıldırımspor
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
Aksaray Bld. - Düzcespor
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

17:00
Moreirense - CD Nacional
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

4 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

4 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

18:00
Aluminij - ND Gorica
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Belenenses - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

19:30
Hertha Berlin - Freiburg
Almanya Bundesliga
S Sport 2S Sport Plus

20:00
Hobro - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Skive IK - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Silkeborg - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Benfica - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

20:30
Ispartaspor - İçel İY
TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

22:00
Roma - Manchester Utd
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
beIN Sports HaberBein Sports 2

22:00
Arsenal - Villarreal
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
Bein Sports 1

22:30
Farense - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

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