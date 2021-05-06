6 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

6 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, futbol tutkunlarınca televizyonlardan yayınlanıyor. Milyonlarca futbol severlerin pür dikkat takip ettiği futbol... Bugünün maçları neler, bugün hangi maçlar var suallerine cevap alan, elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz sizler için... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...

Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan futbol... Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye, Serie A'dan Premier Lig'e kadar ve tabiki Süper Ligi'mizden bugünün maçları, günün maçları tv kanallarında...

İşte 6 Mayıs Perşembe günkü maçlar, günün maçları...

01:00

Indep. Valle - U. Deportes

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:00

Racing Club - Sao Paulo

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Bolivar - Ceara

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Huachipato - Rosario Central

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Montevideo City - Guabira

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:00

Monterrey - Columbus Crew

Concacaf Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

03:00

Internacional - Olimpia Asuncion

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:00

Rentistas - Sporting Cristal

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:00

Santa Fe - River Plate

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Bragantino - Talleres Cordoba

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Tolima - Emelec

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

05:00

U. Catolica - Nacional

Copa Libertadores

Bilyoner TV

05:15

Club America - Portland Timbers

Concacaf Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

12:05

Melbourne Victory - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV

16:00

Arnavutköy Bld. - Bucaspor

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Ofspor - Yeşilyurt Bld.

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

İskenderunspor - Kütahyaspor

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Yomraspor - Fethiyespor

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Çatalcaspor - Erokspor

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Kelkit Bld. - Yıldırımspor

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Aksaray Bld. - Düzcespor

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

17:00

Moreirense - CD Nacional

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:00

Aluminij - ND Gorica

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Belenenses - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

19:30

Hertha Berlin - Freiburg

Almanya Bundesliga

S Sport 2S Sport Plus

20:00

Hobro - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Skive IK - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Silkeborg - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Benfica - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

20:30

Ispartaspor - İçel İY

TFF 3. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

22:00

Roma - Manchester Utd

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

beIN Sports HaberBein Sports 2

22:00

Arsenal - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

Bein Sports 1

22:30

Farense - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV