6 Haziran Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...

Bugün TV'de ne var, bugün hangi diziler var, hangi filmler var diye arama yapanlar için yayın akışı listeleri haberimizde... İşte 6 Haziran 2021 TV yayın akışı...

DİĞER HABERLER 05.06.2021 - 18:51 05.06.2021 - 19:00 Kartal Bakışı
6 Haziran Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...

Vatandaşlar için yıllardır vazgeçilmeyen ev etkinliği tv seyretmektir. Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yaparak izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki 6 Haziran Pazar bugün tv'de neler var? Bugünkü diziler, filmler, programlar neler?

6 Haziran Pazar Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…

TRT 1 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI

03:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:00 İmparatoriçe Ki

06:00 Yeşil Deniz

08:45 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehirden Uzakta

14:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

17:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

ATV 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Robot Köpek

14:35 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

KANAL D 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aİle

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:45 Takip: İstanbul

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Son Darbe

STAR TV 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI

07:00 Geniş Aile

09:45 Cocomelon

10:00 Ah Nerede

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV 6 HAZİRAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Bay Yanlış

13:30 Merve Yıldırım ile Benden SÖylemesi

15:30 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

TV8 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

11:45 Survivor Panaroma

13:15 KIrmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı

20:00 Survivor 2021

SHOW TV 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI

06:15 Yeni Gelin

08:00 Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Canım Kardeşim

16:15 Senede Bir Gün

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

6 Haziran Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

6 Haziran Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

20:00 Yedi Bela Hüsnü

22:00 Gülen Gözler

KANAL 7 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Aman Doktor 2

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

12:45 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Sensiz Olmaz

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