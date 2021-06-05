6 Haziran Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...
Bugün TV'de ne var, bugün hangi diziler var, hangi filmler var diye arama yapanlar için yayın akışı listeleri haberimizde... İşte 6 Haziran 2021 TV yayın akışı...
Vatandaşlar için yıllardır vazgeçilmeyen ev etkinliği tv seyretmektir. Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yaparak izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki 6 Haziran Pazar bugün tv'de neler var? Bugünkü diziler, filmler, programlar neler?
6 Haziran Pazar Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…
TRT 1 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI
03:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:00 İmparatoriçe Ki
06:00 Yeşil Deniz
08:45 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
17:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
ATV 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Robot Köpek
14:35 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
KANAL D 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
16:45 Takip: İstanbul
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Son Darbe
STAR TV 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI
07:00 Geniş Aile
09:45 Cocomelon
10:00 Ah Nerede
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV 6 HAZİRAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Bay Yanlış
13:30 Merve Yıldırım ile Benden SÖylemesi
15:30 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
TV8 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
11:45 Survivor Panaroma
13:15 KIrmızı Oda
16:45 Mutluluk Zamanı
20:00 Survivor 2021
SHOW TV 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI
06:15 Yeni Gelin
08:00 Jack ve Fasulye Sırığı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Canım Kardeşim
16:15 Senede Bir Gün
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
22:00 Gülen Gözler
KANAL 7 6 HAZİRAN 2021 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Aman Doktor 2
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
12:45 Yaralı Kalbim
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Sensiz Olmaz
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