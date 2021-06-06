6 Haziran Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

6 Haziran Pazar bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 06.06.2021 - 00:41 06.06.2021 - 00:48 Kartal Bakışı
6 Haziran Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

6 Haziran Pazar bugünkü maçlar, futbol severler için tv kanallarından sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Stadyumlardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonları peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

6 Haziran Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00
Atletico GO - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

01:00
Remo - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

02:00
Charlotte Independence - Tampa Bay Rowdies
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:00
Hartford Athletic - New York RB 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:00
Indy Eleven - Memphis 901
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Santos - Ceara
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

03:00
Bragantino - Bahia
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

03:00
Colorado Springs - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Botafogo SP - Coritiba
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
Huachipato - Everton
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

05:30
Las Vegas Lights - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:30
Phoenix Rising - San Diego Loyal
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

06:00
Sacramento Republic - Orange County
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

07:00
Fukushima - Gifu
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

07:00
Kagoshima Utd - Kamatamare
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

07:00
Tegevajaro Miyazaki - Vanraure
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

07:00
Sapporo - Yokohama Marinos
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV

07:30
Wollongong Wolves - Sydney Olympic
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

07:30
Valentine - Charlestown Azzurri
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV

08:00
Chiba - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Kanazawa - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Tochigi - Kyoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Blacktown - Sydney Utd
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

08:00
Kumamoto - Azul Claro Numazu
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Kashima Antlers - Shimizu S Pulse
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV

Vatandaşlar merak ediyor! Alman aşısı Biontech mi, Çin aşısı Sinovac mı?

Vatandaşlar merak ediyor! Alman aşısı Biontech mi, Çin aşısı Sinovac mı?

09:05
Melbourne Victory - Melbourne City
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

09:15
Sunshine Coast - Brisbane Strikers
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

09:30
Broadmeadow - Lake Macquarie
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV

10:00
Seongnam - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

10:00
Marconi - Northbridge Bulls
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

10:30
Daegu - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

11:00
Grulla Morioka - Fujieda MYFC
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

11:00
Moreton Bay Utd - Brisbane U21
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

11:00
Olympic - Logan Lightning
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

11:30
Sydney U21 - Druitt Town Rangers
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

12:00
Vissel Kobe - Urawa
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV

14:00
Karlstad - Pitea
İsveç Division 1
Bilyoner TV

14:00
Taby - Sollentuna
İsveç Division 1
Bilyoner TV

15:00
Haninge - Lulea
İsveç Division 1
Bilyoner TV

16:00
Falkenbergs - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:30
Hartlepool - Bromley
İngiltere National League
Bilyoner TV

17:00
Fluminense - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

17:00
Rovaniemi - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Avusturya - Slovakya
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

18:30
Union Espanola - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

18:30
Jaro - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Jippo - VPS
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
PK 35 - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Danimarka - Bosna Hersek
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

19:00
İngiltere - Romanya
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

19:00
Hollanda - Gürcistan
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

19:00
Norveç - Yunanistan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

19:00
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
TFF Elit U19 Ligi
FB TV

19:30
Günün Maçı
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2TRT Spor Yıldız

21:45
Belçika - Hırvatistan
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

22:00
Atletico Mineiro - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Fortaleza - Internacional
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Almanya - Portekiz
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Final
TRT Spor, UEFA.tv

22:00
Leganes - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final
La Liga 123 Youtube, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00
Ponte Preta - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

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