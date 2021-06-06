6 Haziran Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
6 Haziran Pazar bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
6 Haziran Pazar bugünkü maçlar, futbol severler için tv kanallarından sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonları peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
6 Haziran Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:00
Atletico GO - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:00
Remo - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
02:00
Charlotte Independence - Tampa Bay Rowdies
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
Hartford Athletic - New York RB 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
Indy Eleven - Memphis 901
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Santos - Ceara
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:00
Bragantino - Bahia
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:00
Colorado Springs - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Botafogo SP - Coritiba
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
03:30
Huachipato - Everton
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
05:30
Las Vegas Lights - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:30
Phoenix Rising - San Diego Loyal
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
06:00
Sacramento Republic - Orange County
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
07:00
Fukushima - Gifu
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
07:00
Kagoshima Utd - Kamatamare
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
07:00
Tegevajaro Miyazaki - Vanraure
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
07:00
Sapporo - Yokohama Marinos
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV
07:30
Wollongong Wolves - Sydney Olympic
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
07:30
Valentine - Charlestown Azzurri
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV
08:00
Chiba - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Kanazawa - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Tochigi - Kyoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Blacktown - Sydney Utd
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
08:00
Kumamoto - Azul Claro Numazu
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Kashima Antlers - Shimizu S Pulse
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV
09:05
Melbourne Victory - Melbourne City
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
09:15
Sunshine Coast - Brisbane Strikers
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
09:30
Broadmeadow - Lake Macquarie
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV
10:00
Seongnam - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
10:00
Marconi - Northbridge Bulls
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
10:30
Daegu - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
11:00
Grulla Morioka - Fujieda MYFC
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
11:00
Moreton Bay Utd - Brisbane U21
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
11:00
Olympic - Logan Lightning
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
11:30
Sydney U21 - Druitt Town Rangers
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
12:00
Vissel Kobe - Urawa
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV
14:00
Karlstad - Pitea
İsveç Division 1
Bilyoner TV
14:00
Taby - Sollentuna
İsveç Division 1
Bilyoner TV
15:00
Haninge - Lulea
İsveç Division 1
Bilyoner TV
16:00
Falkenbergs - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:30
Hartlepool - Bromley
İngiltere National League
Bilyoner TV
17:00
Fluminense - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
17:00
Rovaniemi - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Avusturya - Slovakya
Hazırlık Maçı
S Sport Plus
18:30
Union Espanola - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
18:30
Jaro - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Jippo - VPS
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
PK 35 - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Danimarka - Bosna Hersek
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
19:00
İngiltere - Romanya
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus
19:00
Hollanda - Gürcistan
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
19:00
Norveç - Yunanistan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus
19:00
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
TFF Elit U19 Ligi
FB TV
19:30
Günün Maçı
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2TRT Spor Yıldız
21:45
Belçika - Hırvatistan
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus
22:00
Atletico Mineiro - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Fortaleza - Internacional
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Almanya - Portekiz
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Final
TRT Spor, UEFA.tv
22:00
Leganes - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final
La Liga 123 Youtube, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Ponte Preta - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
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