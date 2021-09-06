6 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

6 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

6 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

16:00

Cibuti - Nijer

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Benin - Demokratik Kongo

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Uganda - Mali

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

17:00

Belarus - Rusya

U19 Hazırlık Maçı

Belarus Futbol Federasyonu Youtube

17:00

Cobresal - Nublense

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

18:00

Azerbaycan - Türkiye

U17 Hazırlık Maçı

CBC Sport

19:00

Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Gine - Fas

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Güney Afrika - Gana

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

20:00

Östersunds - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Sundsvall - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:30

Şenol Güneş

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

21:00

Milli Takım

Antrenman

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

22:00

Huesca - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Fildişi Sahili - Kamerun

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Bolton Wanderers - Burton Albion

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2