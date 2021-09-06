6 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
6 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
6 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
6 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
16:00
Cibuti - Nijer
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Benin - Demokratik Kongo
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Uganda - Mali
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
17:00
Belarus - Rusya
U19 Hazırlık Maçı
Belarus Futbol Federasyonu Youtube
17:00
Cobresal - Nublense
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
18:00
Azerbaycan - Türkiye
U17 Hazırlık Maçı
CBC Sport
19:00
Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Gine - Fas
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Güney Afrika - Gana
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
20:00
Östersunds - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Sundsvall - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:30
Şenol Güneş
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
21:00
Milli Takım
Antrenman
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
22:00
Huesca - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Fildişi Sahili - Kamerun
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Bolton Wanderers - Burton Albion
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2
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