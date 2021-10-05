6 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

6 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 05.10.2021 - 23:20 05.10.2021 - 23:24
6 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

6 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

6 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00
Avai - Ponte Preta
Brezilya Serie B

02:30
Nublense - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi

03:30
Nautico - Goias
Brezilya Serie B

03:30
Corinthians - Bahia
Brezilya Serie A

13:00
Nagoya - Tokyo
Japonya Lig Kupası

13:00
Urawa - Cerezo Osaka
Japonya Lig Kupası

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13:00
Incheon - Gangwon
Güney Kore K-League

18:00
Sudan - Gine
FIFA Dünya Kupası Eleme

19:00
Akhisarspor - Ispartaspor
TFF 2. Lig

19:00
Sakaryaspor - Somaspor
TFF 2. Lig
TV 264 Sakarya

19:00
Şanlıurfaspor - Pazarspor
TFF 2. Lig

19:00
Afjet Afyonspor - İnegölspor
TFF 2. Lig

19:00
Çekya - Kazakistan
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Çekya Futbol Federasyonu Youtube

19:45
Servette - Juventus
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

19:45
Zhytlobud - Real Madrid
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

21:45
İtalya - İspanya
UEFA Uluslar Ligi Play Off/Yarı Final
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport

22:00
Fas - Gine Bissau
FIFA Dünya Kupası Eleme

22:00
Breidablik - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

22:00
Chelsea - Wolfsburg
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

22:00
Brasil de Pelotas - Operario
Brezilya Serie B

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