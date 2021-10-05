6 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

6 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

6 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00

Avai - Ponte Preta

Brezilya Serie B

02:30

Nublense - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

03:30

Nautico - Goias

Brezilya Serie B

03:30

Corinthians - Bahia

Brezilya Serie A

13:00

Nagoya - Tokyo

Japonya Lig Kupası

13:00

Urawa - Cerezo Osaka

Japonya Lig Kupası

13:00

Incheon - Gangwon

Güney Kore K-League

18:00

Sudan - Gine

FIFA Dünya Kupası Eleme

19:00

Akhisarspor - Ispartaspor

TFF 2. Lig

19:00

Sakaryaspor - Somaspor

TFF 2. Lig

TV 264 Sakarya

19:00

Şanlıurfaspor - Pazarspor

TFF 2. Lig

19:00

Afjet Afyonspor - İnegölspor

TFF 2. Lig

19:00

Çekya - Kazakistan

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Çekya Futbol Federasyonu Youtube

19:45

Servette - Juventus

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

19:45

Zhytlobud - Real Madrid

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

21:45

İtalya - İspanya

UEFA Uluslar Ligi Play Off/Yarı Final

S Sport Plus, S Sport, CBC Sport

22:00

Fas - Gine Bissau

FIFA Dünya Kupası Eleme

22:00

Breidablik - PSG

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00

Chelsea - Wolfsburg

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00

Brasil de Pelotas - Operario

Brezilya Serie B