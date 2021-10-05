6 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
6 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
6 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
6 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:00
Avai - Ponte Preta
Brezilya Serie B
02:30
Nublense - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
03:30
Nautico - Goias
Brezilya Serie B
03:30
Corinthians - Bahia
Brezilya Serie A
13:00
Nagoya - Tokyo
Japonya Lig Kupası
13:00
Urawa - Cerezo Osaka
Japonya Lig Kupası
13:00
Incheon - Gangwon
Güney Kore K-League
18:00
Sudan - Gine
FIFA Dünya Kupası Eleme
19:00
Akhisarspor - Ispartaspor
TFF 2. Lig
19:00
Sakaryaspor - Somaspor
TFF 2. Lig
TV 264 Sakarya
19:00
Şanlıurfaspor - Pazarspor
TFF 2. Lig
19:00
Afjet Afyonspor - İnegölspor
TFF 2. Lig
19:00
Çekya - Kazakistan
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Çekya Futbol Federasyonu Youtube
19:45
Servette - Juventus
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
19:45
Zhytlobud - Real Madrid
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
21:45
İtalya - İspanya
UEFA Uluslar Ligi Play Off/Yarı Final
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport
22:00
Fas - Gine Bissau
FIFA Dünya Kupası Eleme
22:00
Breidablik - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Chelsea - Wolfsburg
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Brasil de Pelotas - Operario
Brezilya Serie B
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