6 Aralık Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

6 Aralık Pazartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00

Fatsa Bld. - Kahta 02

TFF 3. Lig

Altaş Tv

18:00

Tunus - BAE

FIFA Arab Cup

Fifa Youtube

18:00

Real Zaragoza - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

18:00

Suriye - Moritanya

FIFA Arab Cup

Fifa Youtube

20:00

Ankaragücü - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Menemenspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

20:00

Göztepe - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Konyaspor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:15

Cartagena - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:30

Empoli - Udinese

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2

22:00

Katar - Irak

FIFA Arab Cup

Fifa Youtube

22:00

Umman - Bahreyn

FIFA Arab Cup

Fifa Youtube

22:45

Cagliari - Torino

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2

22:45

Niort - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2

23:00

Everton - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

23:00

Getafe - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart

23:00

Girona - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube