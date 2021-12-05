6 Aralık Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
6 Aralık Pazartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:00
Fatsa Bld. - Kahta 02
TFF 3. Lig
Altaş Tv
18:00
Tunus - BAE
FIFA Arab Cup
Fifa Youtube
18:00
Real Zaragoza - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
18:00
Suriye - Moritanya
FIFA Arab Cup
Fifa Youtube
20:00
Ankaragücü - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Menemenspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
20:00
Göztepe - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Konyaspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:15
Cartagena - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:30
Empoli - Udinese
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2
22:00
Katar - Irak
FIFA Arab Cup
Fifa Youtube
22:00
Umman - Bahreyn
FIFA Arab Cup
Fifa Youtube
22:45
Cagliari - Torino
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2
22:45
Niort - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2
23:00
Everton - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
23:00
Getafe - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart
23:00
Girona - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube