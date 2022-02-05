5 Şubat Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

5 Şubat Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00
Akhisarspor - Tarsus İY
TFF 2. Lig
Yayın yok

13:00
Adıyamanspor - İnegölspor
TFF 2. Lig
Yayın yok

13:00
Elazığspor - Osmaniyespor
TFF 3. Lig
Yayın yok

13:00
Ofspor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın yok

13:30
Tuzlaspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2

13:30
Keçiörengücü - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30
Gaziantep FK - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

14:00
Fenerbahçe - M.Başakşehir
TFF Elit U19 Ligi
FB TV

15:30
Sandhausen - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

15:30
Schalke 04 - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV,

15:30
Werder Bremen - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV

15:30
Chelsea - Plymouth
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30
Kidderminster - West Ham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

16:00
Bursaspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
Elche - Alaves
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

16:00
Trabzonspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Fatih Karagümrük - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

16:00
Alessandria - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:00
Benevento - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:00
Como - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:00
Cosenza - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:00
Crotone - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:00
Ternana - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV

17:00
ND Gorica - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Toulouse - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00
Roma - Genoa
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

17:30
Augsburg - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30
Arminia Bielefeld - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30
Köln - Freiburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30
Mainz - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30
Stuttgart - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Bilyoner TV

18:00
Real Sociedad B - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00
Hull City - Preston
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

18:00
Everton - Brentford
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

18:00
Manchester City - Fulham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

18:15
Mallorca - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

19:00
Denizlispor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00
St. Etienne - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:00
Fenerbahçe - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:30
Al Ahly - Monterrey
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final
S Sport Plus

20:00
Inter - Milan
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:15
Real Zaragoza - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30
Bayern Münih - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
Celta Vigo - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30
Swansea - Blackburn Rovers
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:00
Burnley - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus

22:00
PSV - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV, Vole App

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22:00
Burkina Faso - Kamerun
CAF Afrika Uluslar Kupasi 3.lük
Bilyoner TV, CAF TV Youtube

22:30
St.Pauli - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:30
Sporting Gijon - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30
Girona - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:45
Antwerp - St.Gilloise
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

22:45
Fiorentina - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

23:00
Monaco - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Osasuna - Sevilla
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00
Tottenham - Brighton
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV