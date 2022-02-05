5 Şubat Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

5 Şubat Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00

Akhisarspor - Tarsus İY

TFF 2. Lig

Yayın yok

13:00

Adıyamanspor - İnegölspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

13:00

Elazığspor - Osmaniyespor

TFF 3. Lig

Yayın yok

13:00

Ofspor - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın yok

13:30

Tuzlaspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

13:30

Keçiörengücü - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30

Gaziantep FK - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

14:00

Fenerbahçe - M.Başakşehir

TFF Elit U19 Ligi

FB TV

15:30

Sandhausen - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

15:30

Schalke 04 - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV,

15:30

Werder Bremen - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV

15:30

Chelsea - Plymouth

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30

Kidderminster - West Ham

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

16:00

Bursaspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00

Elche - Alaves

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

16:00

Trabzonspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Fatih Karagümrük - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Alessandria - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Benevento - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Como - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Cosenza - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Crotone - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Ternana - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

ND Gorica - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Toulouse - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00

Roma - Genoa

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

17:30

Augsburg - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30

Arminia Bielefeld - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30

Köln - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30

Mainz - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:30

Stuttgart - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Bilyoner TV

18:00

Real Sociedad B - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00

Hull City - Preston

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

18:00

Everton - Brentford

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

18:00

Manchester City - Fulham

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

18:15

Mallorca - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

19:00

Denizlispor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00

St. Etienne - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:00

Fenerbahçe - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:30

Al Ahly - Monterrey

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final

S Sport Plus

20:00

Inter - Milan

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:15

Real Zaragoza - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30

Bayern Münih - Leipzig

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30

Celta Vigo - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30

Swansea - Blackburn Rovers

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:00

Burnley - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00

PSV - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole App

22:00

Burkina Faso - Kamerun

CAF Afrika Uluslar Kupasi 3.lük

Bilyoner TV, CAF TV Youtube

22:30

St.Pauli - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:30

Sporting Gijon - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30

Girona - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:45

Antwerp - St.Gilloise

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

22:45

Fiorentina - Lazio

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

23:00

Monaco - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Osasuna - Sevilla

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Tottenham - Brighton

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV