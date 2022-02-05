5 Şubat Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
5 Şubat Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:00
Akhisarspor - Tarsus İY
TFF 2. Lig
Yayın yok
13:00
Adıyamanspor - İnegölspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
13:00
Elazığspor - Osmaniyespor
TFF 3. Lig
Yayın yok
13:00
Ofspor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın yok
13:30
Tuzlaspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
13:30
Keçiörengücü - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
13:30
Gaziantep FK - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
14:00
Fenerbahçe - M.Başakşehir
TFF Elit U19 Ligi
FB TV
15:30
Sandhausen - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
15:30
Schalke 04 - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV,
15:30
Werder Bremen - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV
15:30
Chelsea - Plymouth
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
15:30
Kidderminster - West Ham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
16:00
Bursaspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Elche - Alaves
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
16:00
Trabzonspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Fatih Karagümrük - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Alessandria - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Benevento - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Como - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Cosenza - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Crotone - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Ternana - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
ND Gorica - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Toulouse - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:00
Roma - Genoa
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
17:30
Augsburg - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:30
Arminia Bielefeld - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:30
Köln - Freiburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
17:30
Mainz - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:30
Stuttgart - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Bilyoner TV
18:00
Real Sociedad B - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
18:00
Hull City - Preston
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
18:00
Everton - Brentford
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
18:00
Manchester City - Fulham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
18:15
Mallorca - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
19:00
Denizlispor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:00
St. Etienne - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
19:00
Fenerbahçe - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:30
Al Ahly - Monterrey
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final
S Sport Plus
20:00
Inter - Milan
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:15
Real Zaragoza - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:30
Bayern Münih - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Celta Vigo - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:30
Swansea - Blackburn Rovers
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:00
Burnley - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:00
PSV - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV, Vole App
22:00
Burkina Faso - Kamerun
CAF Afrika Uluslar Kupasi 3.lük
Bilyoner TV, CAF TV Youtube
22:30
St.Pauli - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:30
Sporting Gijon - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:30
Girona - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:45
Antwerp - St.Gilloise
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
22:45
Fiorentina - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
23:00
Monaco - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Osasuna - Sevilla
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Tottenham - Brighton
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV