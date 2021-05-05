5 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?

5 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, futbol aşıklarınca ekranlara geliyor. Bugünün maçları neler, Bugün hangi maçlar var sorularının yanıtını alan, elinde kumandası ekran başına kurulanlar haberimiz sizler için...

Baş dönüren çalımlar, şık paslar, enfes goller, akrobatik kurtarışları seyrettiğimiz futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için ekran başında yerini alıyor. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...

Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye, İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e kadar ve tabiki Süper Ligi'mizden bugünün maçları tv'de...

İşte 5 Mayıs Çarşamba günkü maçlar, günün maçları...

01:15

Atletico Mineiro - Cerro Porteno

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Santos - The Strongest

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Calera - Velez Sarsfield

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Bahia - Independiente DV

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Metropolitanos - SD Aucas

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:00

Philadelphia Union - Atlanta United

Concacaf Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

03:30

Barcelona SC - Boca Juniors

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Df. Justicia - Palmeiras

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

LDU Quito - Flamengo

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Melgar - Atletico PR

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

05:00

Palestino - Newell's Old Boys

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

05:15

Cruz Azul - Toronto

Concacaf Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

08:00

Ehime - Iwata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

Kanazawa - Mito

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

Okayama - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

Omiya Ardija - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

Renofa Yamaguchi - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

V Varen Nagasaki - Blaublitz

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

Yamagata - Kofu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

09:00

Verdy - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

09:00

Yamaga - Sagamihara

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

10:00

Tochigi - Kitakyushu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Ryukyu - Kyoto

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:05

Brisbane Roar - Western United

Avustralya A Ligi

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14:00

ALG Spor - Fomget Gençlik

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi 3.'lük Maçı

Sportstv

14:20

Perth Glory - Melbourne City

Avustralya A Ligi

My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV

16:00

Mura - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Fatih Vatanspor - Beşiktaş

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Final

SportstvTRT SporTV 360Smart Spor Kanal 82Spor Smart Kanal 82

18:00

Suduva - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:15

Domzale - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Hajduk Split - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Stal Mielec - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00

Braga - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

S Sport PlusBilyoner TV

21:00

Maritimo - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00

Chelsea - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final

beIN Sports HaberBein Sports 1

23:15

Rio Ave - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV