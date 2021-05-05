5 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?
Milyonlarca kadına, erkeğe, gence, yaşlıya kendisini izlettiren futbol... Peki 5 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri... Bugün hangi maçlar var?
5 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, futbol aşıklarınca ekranlara geliyor. Bugünün maçları neler, Bugün hangi maçlar var sorularının yanıtını alan, elinde kumandası ekran başına kurulanlar haberimiz sizler için...
Baş dönüren çalımlar, şık paslar, enfes goller, akrobatik kurtarışları seyrettiğimiz futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için ekran başında yerini alıyor. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...
Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye, İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e kadar ve tabiki Süper Ligi'mizden bugünün maçları tv'de...
İşte 5 Mayıs Çarşamba günkü maçlar, günün maçları...
01:15
Atletico Mineiro - Cerro Porteno
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Santos - The Strongest
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Calera - Velez Sarsfield
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Bahia - Independiente DV
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Metropolitanos - SD Aucas
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:00
Philadelphia Union - Atlanta United
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
03:30
Barcelona SC - Boca Juniors
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Df. Justicia - Palmeiras
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
LDU Quito - Flamengo
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Melgar - Atletico PR
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
05:00
Palestino - Newell's Old Boys
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
05:15
Cruz Azul - Toronto
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
08:00
Ehime - Iwata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Kanazawa - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Okayama - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Omiya Ardija - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Renofa Yamaguchi - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
V Varen Nagasaki - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Yamagata - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Verdy - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Yamaga - Sagamihara
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
10:00
Tochigi - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Ryukyu - Kyoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:05
Brisbane Roar - Western United
Avustralya A Ligi
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14:00
ALG Spor - Fomget Gençlik
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi 3.'lük Maçı
Sportstv
14:20
Perth Glory - Melbourne City
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV
16:00
Mura - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Fatih Vatanspor - Beşiktaş
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Final
SportstvTRT SporTV 360Smart Spor Kanal 82Spor Smart Kanal 82
18:00
Suduva - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:15
Domzale - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Hajduk Split - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Stal Mielec - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Braga - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
S Sport PlusBilyoner TV
21:00
Maritimo - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
Chelsea - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final
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23:15
Rio Ave - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV
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