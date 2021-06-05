5 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
5 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
5 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar, futbol severler için tv kanallarından sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonları peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
5 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
Futbol
17:00
Londrina - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Hammarby - Örebro
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Hudiksvalls - Umea
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Sandvikens - Dalkurd
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:30
Cobresal - Calera
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
18:00
Rusya - Bulgaristan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus
18:00
Orgryte - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Günün Maçı
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
18:00
Notts County - Chesterfield
İngiltere National League
Bilyoner TV
19:00
Galler - Arnavutluk
Hazırlık Maçı
S Sport PlusS Sport
20:00
Santiago Wanderers - Universidad Catolica
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
21:45
İsveç - Ermenistan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus
22:00
Almeria - Girona
İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final
La Liga 123 YoutubeSpor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:30
Palestino - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:30
CSA - Sampaio Correa
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
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