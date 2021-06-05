5 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

5 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 05.06.2021 - 17:54 05.06.2021 - 17:57 Kartal Bakışı
5 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
6 Haziran Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...

6 Haziran Pazar TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...

5 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar, futbol severler için tv kanallarından sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonları peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

5 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

Futbol
17:00
Londrina - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

17:00
Hammarby - Örebro
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:00
Hudiksvalls - Umea
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:00
Sandvikens - Dalkurd
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:30
Cobresal - Calera
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

18:00
Rusya - Bulgaristan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

18:00
Orgryte - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Günün Maçı
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

18:00
Notts County - Chesterfield
İngiltere National League
Bilyoner TV

19:00
Galler - Arnavutluk
Hazırlık Maçı
S Sport PlusS Sport

20:00
Santiago Wanderers - Universidad Catolica
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

21:45
İsveç - Ermenistan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

22:00
Almeria - Girona
İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final
La Liga 123 YoutubeSpor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:30
Palestino - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

22:30
CSA - Sampaio Correa
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

#5 Haziran Cumartesi #bugünkü maçlar #günün maçları #cumartesi günkü maçlar #bugün hangi maçlar var
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası