5 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

5 Eylül Pazar bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 05.09.2021 - 12:02 05.09.2021 - 12:07 Kartal Bakışı
5 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

5 Eylül Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

5 Eylül Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:00
Gamba Osaka - Cerezo Osaka
Japonya Lig Kupası

12:00
Kashima Antlers - Nagoya
Japonya Lig Kupası

12:00
Kawasaki Frontale - Urawa
Japonya Lig Kupası

12:00
Tokyo - Sapporo
Japonya Lig Kupası

12:00
Okayama - Ehime
Japonya J2 Ligi

12:00
Tochigi - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi

12:00
Hiroshima - Vissel Kobe
Japonya J.League

13:00
FC Seoul - Jeonbuk
Güney Kore K-League

13:00
Omiya Ardija - Verdy
Japonya J2 Ligi

15:00
Çekya - Almanya
U18 Hazırlık Maçı
Çekya Futbol Federasyonu Youtube

15:30
Maastricht - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie

15:30
Vanspor - Adıyaman 1954
TFF 2. Lig
TRT Kürdi

16:00
Belarus - Galler
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport

16:00
Ruanda - Kenya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:00
PK 35 - Jippo
Finlandiya 2. Ligi

28 Ağustos Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

28 Ağustos Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

16:00
Norrby - Vasalunds
İsveç Superettan

16:00
Tekstilshtik - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi

17:00
Burgos - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

17:00
Ibiza - Amorebieta
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

17:00
M.Lipetsk - Yenisey
Rusya FNL Ligi

17:00
Olimp Dolgoprudny - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi

17:00
Orenburg - Volgograd
Rusya FNL Ligi

17:00
Konyaspor - Gençlerbirliği
Hazırlık Maçı
Konyaspor TV

17:45
ADO Den Haag - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie

18:00
Akron Togliatti - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi

18:00
Fakel Voronej - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi

18:00
Kamaz - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi

18:00
Volgar Astrakhan - Kuban
Rusya FNL Ligi

18:30
Mariehamn - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga

19:00
İngiltere - Andorra
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

19:00
Arnavutluk - Macaristan
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

19:00
Togo - Namibya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Baltika - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi

19:00
Göztepe - Manisa FK
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

19:15
Alcorcon - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

19:15
Mirandes - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

20:00
Karacabey Bld - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir

21:00
Dordrecht - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

21:45
Almanya - Ermenistan
2022 Dünya Kupası Eleme

21:45
Belçika - Çekya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

21:45
İspanya - Gürcistan
2022 Dünya Kupası Eleme

21:45
İsviçre - İtalya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

21:45
Kosova - Yunanistan
2022 Dünya Kupası Eleme

22:00
Gabon - Mısır
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Ceara - Palmeiras
Brezilya Serie A

22:00
Brezilya - Arjantin
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT Spor

23:30
Tacoma Defiance - Phoenix Rising
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

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