5 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

5 Eylül Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

5 Eylül Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:00

Gamba Osaka - Cerezo Osaka

Japonya Lig Kupası

12:00

Kashima Antlers - Nagoya

Japonya Lig Kupası

12:00

Kawasaki Frontale - Urawa

Japonya Lig Kupası

12:00

Tokyo - Sapporo

Japonya Lig Kupası

12:00

Okayama - Ehime

Japonya J2 Ligi

12:00

Tochigi - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

12:00

Hiroshima - Vissel Kobe

Japonya J.League

13:00

FC Seoul - Jeonbuk

Güney Kore K-League

13:00

Omiya Ardija - Verdy

Japonya J2 Ligi

15:00

Çekya - Almanya

U18 Hazırlık Maçı

Çekya Futbol Federasyonu Youtube

15:30

Maastricht - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

15:30

Vanspor - Adıyaman 1954

TFF 2. Lig

TRT Kürdi

16:00

Belarus - Galler

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport

16:00

Ruanda - Kenya

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

PK 35 - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

16:00

Norrby - Vasalunds

İsveç Superettan

16:00

Tekstilshtik - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

17:00

Burgos - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

17:00

Ibiza - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

17:00

M.Lipetsk - Yenisey

Rusya FNL Ligi

17:00

Olimp Dolgoprudny - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

17:00

Orenburg - Volgograd

Rusya FNL Ligi

17:00

Konyaspor - Gençlerbirliği

Hazırlık Maçı

Konyaspor TV

17:45

ADO Den Haag - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

18:00

Akron Togliatti - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

18:00

Fakel Voronej - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

18:00

Kamaz - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

18:00

Volgar Astrakhan - Kuban

Rusya FNL Ligi

18:30

Mariehamn - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

19:00

İngiltere - Andorra

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

19:00

Arnavutluk - Macaristan

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

19:00

Togo - Namibya

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Baltika - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

19:00

Göztepe - Manisa FK

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

19:15

Alcorcon - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

19:15

Mirandes - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:00

Karacabey Bld - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir

21:00

Dordrecht - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

21:45

Almanya - Ermenistan

2022 Dünya Kupası Eleme

21:45

Belçika - Çekya

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

21:45

İspanya - Gürcistan

2022 Dünya Kupası Eleme

21:45

İsviçre - İtalya

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

21:45

Kosova - Yunanistan

2022 Dünya Kupası Eleme

22:00

Gabon - Mısır

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Ceara - Palmeiras

Brezilya Serie A

22:00

Brezilya - Arjantin

2022 Dünya Kupası Eleme

TRT Spor

23:30

Tacoma Defiance - Phoenix Rising

ABD USL Championship

USL Championship Youtube