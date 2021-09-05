5 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
5 Eylül Pazar bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
5 Eylül Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
5 Eylül Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
12:00
Gamba Osaka - Cerezo Osaka
Japonya Lig Kupası
12:00
Kashima Antlers - Nagoya
Japonya Lig Kupası
12:00
Kawasaki Frontale - Urawa
Japonya Lig Kupası
12:00
Tokyo - Sapporo
Japonya Lig Kupası
12:00
Okayama - Ehime
Japonya J2 Ligi
12:00
Tochigi - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
12:00
Hiroshima - Vissel Kobe
Japonya J.League
13:00
FC Seoul - Jeonbuk
Güney Kore K-League
13:00
Omiya Ardija - Verdy
Japonya J2 Ligi
15:00
Çekya - Almanya
U18 Hazırlık Maçı
Çekya Futbol Federasyonu Youtube
15:30
Maastricht - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
15:30
Vanspor - Adıyaman 1954
TFF 2. Lig
TRT Kürdi
16:00
Belarus - Galler
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport
16:00
Ruanda - Kenya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
PK 35 - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
16:00
Norrby - Vasalunds
İsveç Superettan
16:00
Tekstilshtik - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
17:00
Burgos - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
17:00
Ibiza - Amorebieta
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
17:00
M.Lipetsk - Yenisey
Rusya FNL Ligi
17:00
Olimp Dolgoprudny - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
17:00
Orenburg - Volgograd
Rusya FNL Ligi
17:00
Konyaspor - Gençlerbirliği
Hazırlık Maçı
Konyaspor TV
17:45
ADO Den Haag - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
18:00
Akron Togliatti - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
18:00
Fakel Voronej - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi
18:00
Kamaz - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
18:00
Volgar Astrakhan - Kuban
Rusya FNL Ligi
18:30
Mariehamn - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
19:00
İngiltere - Andorra
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
19:00
Arnavutluk - Macaristan
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
19:00
Togo - Namibya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Baltika - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
19:00
Göztepe - Manisa FK
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
19:15
Alcorcon - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
19:15
Mirandes - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:00
Karacabey Bld - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir
21:00
Dordrecht - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
21:45
Almanya - Ermenistan
2022 Dünya Kupası Eleme
21:45
Belçika - Çekya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
21:45
İspanya - Gürcistan
2022 Dünya Kupası Eleme
21:45
İsviçre - İtalya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport
21:45
Kosova - Yunanistan
2022 Dünya Kupası Eleme
22:00
Gabon - Mısır
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Ceara - Palmeiras
Brezilya Serie A
22:00
Brezilya - Arjantin
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT Spor
23:30
Tacoma Defiance - Phoenix Rising
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
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