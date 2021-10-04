5 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
5 Ekim Salı bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
5 Ekim Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
5 Ekim Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:30
Melipilla - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
02:00
Remo - Coritiba
Brezilya Serie B
03:00
Huachipato - Curico Unido
Şili Primera Ligi
19:45
Hacken - Lyon
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
19:45
Hoffenheim - Koge
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:00
Trelleborgs - Landskrona
İsveç Superettan
20:00
Vasteraas - Gais
İsveç Superettan
22:00
Benfica - Bayern Münih
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Barcelona - Arsenal
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
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