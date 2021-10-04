5 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

5 Ekim Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

5 Ekim Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:30

Melipilla - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi

02:00

Remo - Coritiba

Brezilya Serie B

03:00

Huachipato - Curico Unido

Şili Primera Ligi

19:45

Hacken - Lyon

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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19:45

Hoffenheim - Koge

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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20:00

Trelleborgs - Landskrona

İsveç Superettan

20:00

Vasteraas - Gais

İsveç Superettan

22:00

Benfica - Bayern Münih

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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22:00

Barcelona - Arsenal

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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