4 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

Harika paslar, enfes çalımlar, süper goller, şık kurtarışların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...

Yeşil çimlerden oturma odalarımıza gelen futbol... Milyonlarca insanı etrafında toplayan futbol... Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye, Serie A'dan Premier Lig'e kadar ve tabiki Türkiye Süper Ligi'mizden günün maçları ekranlarda... İşte 4 Mayıs Salı bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri... Bugün hangi maçlar var?

Peki 4 Mayıs Salı günün maçları, bugünkü maçlar neler?

00:00

Estudiantes - CA Platense

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

02:00

Cienciano - Carlos Mannucci

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

02:00

River Plate - Libertad

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:30

Universidad de Chile - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

09:00

Kawasaki Frontale - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV

15:00

Chievo - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Cittadella - Virtus Entella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Empoli - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Vicenza - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Monza - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Pescara - Reggiana

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Pisa - Venezia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Pordenone - Salernitana

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Reggina - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Spal - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Bravo - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Karabağ - Zira

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

17:45

Maribor - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Hegelmann Litauen - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:15

Sumqayıt - Sabah Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:30

Gais - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

19:30

Holstein Kiel - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:00

Le Havre - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

20:00

Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

21:00

Luton Town - Rotherham

İngiltere Championship

Bein Sports 2

22:00

Manchester City - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final

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