4 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

4 Mayıs Salı günkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlara geliyor. Bugün hangi maçlar var, bugünün maçları neler sorularının cevabını alan, elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz size göre.

DİĞER HABERLER 03.05.2021 - 23:38 03.05.2021 - 23:38 Kartal Bakışı
4 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

Harika paslar, enfes çalımlar, süper goller, şık kurtarışların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor.  Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...

Yeşil çimlerden oturma odalarımıza gelen futbol... Milyonlarca insanı etrafında toplayan futbol... Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye, Serie A'dan Premier Lig'e kadar ve tabiki Türkiye Süper Ligi'mizden günün maçları ekranlarda... İşte 4 Mayıs Salı bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri... Bugün hangi maçlar var?

Peki 4 Mayıs Salı günün maçları, bugünkü maçlar neler?

00:00
Estudiantes - CA Platense
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

02:00
Cienciano - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

02:00
River Plate - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:30
Universidad de Chile - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

09:00
Kawasaki Frontale - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV

15:00
Chievo - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Cittadella - Virtus Entella
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Empoli - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Vicenza - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Monza - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Pescara - Reggiana
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Pisa - Venezia
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Pordenone - Salernitana
İtalya Serie B
Bilyoner TV

15:00
Reggina - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV

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15:00
Spal - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:00
Bravo - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Karabağ - Zira
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

17:45
Maribor - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Hegelmann Litauen - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:15
Sumqayıt - Sabah Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

19:30
Gais - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV

19:30
Holstein Kiel - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:00
Le Havre - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

20:00
Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

21:00
Luton Town - Rotherham
İngiltere Championship
Bein Sports 2

22:00
Manchester City - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final
beIN Sports HaberBein Sports 1CBC Sport

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