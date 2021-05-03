4 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
4 Mayıs Salı günkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlara geliyor. Bugün hangi maçlar var, bugünün maçları neler sorularının cevabını alan, elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz size göre.
Harika paslar, enfes çalımlar, süper goller, şık kurtarışların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...
Yeşil çimlerden oturma odalarımıza gelen futbol... Milyonlarca insanı etrafında toplayan futbol... Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye, Serie A'dan Premier Lig'e kadar ve tabiki Türkiye Süper Ligi'mizden günün maçları ekranlarda... İşte 4 Mayıs Salı bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri... Bugün hangi maçlar var?
Peki 4 Mayıs Salı günün maçları, bugünkü maçlar neler?
00:00
Estudiantes - CA Platense
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
02:00
Cienciano - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
02:00
River Plate - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:30
Universidad de Chile - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
09:00
Kawasaki Frontale - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV
15:00
Chievo - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Cittadella - Virtus Entella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Empoli - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Vicenza - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Monza - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Pescara - Reggiana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Pisa - Venezia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Pordenone - Salernitana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Reggina - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Spal - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Bravo - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Karabağ - Zira
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:45
Maribor - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Hegelmann Litauen - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:15
Sumqayıt - Sabah Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:30
Gais - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
19:30
Holstein Kiel - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
20:00
Le Havre - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
20:00
Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
21:00
Luton Town - Rotherham
İngiltere Championship
Bein Sports 2
22:00
Manchester City - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final
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