4 Haziran Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
4 Haziran Cuma bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
4 Haziran Cuma bugünkü maçlar, futbol severler için tv kanallarından sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonları peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
4 Haziran Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
12:00
Manly Utd - Rockdale
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
12:05
Macarthur Bulls - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:00
Kusatsu - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:45
Croydon - South Adelaide
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
18:30
Mikkeli - KPV
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Gefle - Assyriska FF
İsveç Division 1
Bilyoner TV
20:30
İspanya - Portekiz
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus
21:00
Macaristan - Güney Kıbrıs
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
21:00
Vanersborgs IF - Lindome
İsveç Division 1
Bilyoner TV
21:45
İtalya - Çekya
Hazırlık Maçı
S Sport PlusS Sport
23:30
Goias - Confianca
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
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