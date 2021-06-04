4 Haziran Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

4 Haziran Cuma bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 04.06.2021 - 11:09 04.06.2021 - 11:18 Kartal Bakışı
4 Haziran Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

4 Haziran Cuma bugünkü maçlar, futbol severler için tv kanallarından sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonları peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

4 Haziran Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:00
Manly Utd - Rockdale
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

12:05
Macarthur Bulls - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00
Kusatsu - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:45
Croydon - South Adelaide
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

18:30
Mikkeli - KPV
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Gefle - Assyriska FF
İsveç Division 1
Bilyoner TV

Bir Zamanlar Kıbrıs Sandy kim? Bir Zamanlar Kıbrıs Sandy gerçek adı ne, yaşı kaç?

Bir Zamanlar Kıbrıs Sandy kim? Bir Zamanlar Kıbrıs Sandy gerçek adı ne, yaşı kaç?

20:30
İspanya - Portekiz
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

21:00
Macaristan - Güney Kıbrıs
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

21:00
Vanersborgs IF - Lindome
İsveç Division 1
Bilyoner TV

21:45
İtalya - Çekya
Hazırlık Maçı
S Sport PlusS Sport

23:30
Goias - Confianca
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

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