4 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
4 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
4 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
4 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
12:00
Albirex Niigata - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
12:00
Blaublitz - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
12:00
Kofu - Kyoto
Japonya J2 Ligi
12:00
Sagamihara - Chiba
Japonya J2 Ligi
12:00
Yamaga - Iwata
Japonya J2 Ligi
13:00
Seongnam - Daegu
Güney Kore K-League
13:00
Kanazawa - Machida
Japonya J2 Ligi
13:00
V Varen Nagasaki - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
13:00
Yamagata - Mito
Japonya J2 Ligi
14:00
Falkenbergs - Akropolis
İsveç Superettan
16:00
Finlandiya - Kazakistan
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
16:00
Brage - Landskrona
İsveç Superettan
17:00
Eibar - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
17:00
Wimbledon - Oxford United
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2
17:00
Operario - Vitoria
Brezilya Serie B
17:30
Almere - Oss
Hollanda Eerste Divisie
19:00
Güney Kıbrıs - Rusya
2022 Dünya Kupası Eleme
19:00
Letonya - Norveç
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
19:00
Katar - Portekiz
Hazırlık Maçı
19:00
İrlanda - Azerbaycan
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport
19:00
Magdeburg - Kaiserslautern
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
19:00
Antalyaspor - Ç.Rizespor
Hazırlık Maçı
Çaykur Rizespor Youtube
19:15
Cartagena - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
19:15
Tenerife - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
21:45
Cebelitarık - Türkiye
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1
21:45
Faroe Adaları - Danimarka
2022 Dünya Kupası Eleme
21:45
Hollanda - Karadağ
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Slovakya - Hırvatistan
2022 Dünya Kupası Eleme
21:45
Ukrayna - Fransa
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
22:00
Almeria - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Fuenlabrada - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
23:15
Nautico - Guarani
Brezilya Serie B
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