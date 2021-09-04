4 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

4 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 04.09.2021 - 11:50 04.09.2021 - 11:54 Kartal Bakışı
4 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

4 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

4 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:00
Albirex Niigata - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi

12:00
Blaublitz - Kusatsu
Japonya J2 Ligi

12:00
Kofu - Kyoto
Japonya J2 Ligi

12:00
Sagamihara - Chiba
Japonya J2 Ligi

12:00
Yamaga - Iwata
Japonya J2 Ligi

13:00
Seongnam - Daegu
Güney Kore K-League

13:00
Kanazawa - Machida
Japonya J2 Ligi

13:00
V Varen Nagasaki - Ryukyu
Japonya J2 Ligi

13:00
Yamagata - Mito
Japonya J2 Ligi

14:00
Falkenbergs - Akropolis
İsveç Superettan

16:00
Finlandiya - Kazakistan
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

16:00
Brage - Landskrona
İsveç Superettan

17:00
Eibar - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

17:00
Wimbledon - Oxford United
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2

17:00
Operario - Vitoria
Brezilya Serie B

17:30
Almere - Oss
Hollanda Eerste Divisie

19:00
Güney Kıbrıs - Rusya
2022 Dünya Kupası Eleme

19:00
Letonya - Norveç
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

19:00
Katar - Portekiz
Hazırlık Maçı

19:00
İrlanda - Azerbaycan
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport

19:00
Magdeburg - Kaiserslautern
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube

19:00
Antalyaspor - Ç.Rizespor
Hazırlık Maçı
Çaykur Rizespor Youtube

19:15
Cartagena - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

19:15
Tenerife - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

21:45
Cebelitarık - Türkiye
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1

21:45
Faroe Adaları - Danimarka
2022 Dünya Kupası Eleme

21:45
Hollanda - Karadağ
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

28 Ağustos Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

28 Ağustos Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

21:45
Slovakya - Hırvatistan
2022 Dünya Kupası Eleme

21:45
Ukrayna - Fransa
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

22:00
Almeria - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Fuenlabrada - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

23:15
Nautico - Guarani
Brezilya Serie B

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