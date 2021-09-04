4 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

4 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

4 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:00

Albirex Niigata - Kitakyushu

Japonya J2 Ligi

12:00

Blaublitz - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

12:00

Kofu - Kyoto

Japonya J2 Ligi

12:00

Sagamihara - Chiba

Japonya J2 Ligi

12:00

Yamaga - Iwata

Japonya J2 Ligi

13:00

Seongnam - Daegu

Güney Kore K-League

13:00

Kanazawa - Machida

Japonya J2 Ligi

13:00

V Varen Nagasaki - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

13:00

Yamagata - Mito

Japonya J2 Ligi

14:00

Falkenbergs - Akropolis

İsveç Superettan

16:00

Finlandiya - Kazakistan

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

16:00

Brage - Landskrona

İsveç Superettan

17:00

Eibar - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

17:00

Wimbledon - Oxford United

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2

17:00

Operario - Vitoria

Brezilya Serie B

17:30

Almere - Oss

Hollanda Eerste Divisie

19:00

Güney Kıbrıs - Rusya

2022 Dünya Kupası Eleme

19:00

Letonya - Norveç

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

19:00

Katar - Portekiz

Hazırlık Maçı

19:00

İrlanda - Azerbaycan

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport, CBC Sport

19:00

Magdeburg - Kaiserslautern

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube

19:00

Antalyaspor - Ç.Rizespor

Hazırlık Maçı

Çaykur Rizespor Youtube

19:15

Cartagena - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

19:15

Tenerife - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

21:45

Cebelitarık - Türkiye

2022 Dünya Kupası Eleme

TRT 1

21:45

Faroe Adaları - Danimarka

2022 Dünya Kupası Eleme

21:45

Hollanda - Karadağ

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Slovakya - Hırvatistan

2022 Dünya Kupası Eleme

21:45

Ukrayna - Fransa

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

22:00

Almeria - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Fuenlabrada - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

23:15

Nautico - Guarani

Brezilya Serie B