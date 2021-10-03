4 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

4 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 03.10.2021 - 22:55 03.10.2021 - 23:05
4 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
3 Ekim Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

3 Ekim Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

4 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

4 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00
Universidad de Chile - Antofagasta
Şili Primera Ligi

00:15
Confianca - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B

00:15
Palmeiras - Juventude
Brezilya Serie A

00:30
Portland Timbers - Miami FC
MLS

01:00
OKC Energy - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

01:00
Guarani - Nacional Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura

01:00
Club America - Universidad Nacional
Meksika Premier Ligi - Clausura

02:00
Charlotte Independence - Loudoun United
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:15
Libertad - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:30
Londrina - Sampaio Correa
Brezilya Serie B

02:30
Union Espanola - O'Higgins
Şili Primera Ligi

02:30
Gremio - Sport Recife
Brezilya Serie A

03:00
LA Galaxy 2 - Los Angeles FC
MLS

03:00
Tigres - Necaxa
Meksika Premier Ligi - Clausura

05:00
Seattle Sounders - Colorado Rapids
MLS

05:06
Tijuana - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura

17:00
Cobresal - Audax Ital.
Şili Primera Ligi

20:00
Brage - Östersunds
İsveç Superettan

20:00
Vasalunds - Varnamo
İsveç Superettan

20:00
Esbjerg - Koge
Danimarka 1. Ligi

22:00
Girona - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

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