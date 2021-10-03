4 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

4 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

4 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00

Universidad de Chile - Antofagasta

Şili Primera Ligi

00:15

Confianca - Vasco Da Gama

Brezilya Serie B

00:15

Palmeiras - Juventude

Brezilya Serie A

00:30

Portland Timbers - Miami FC

MLS

01:00

OKC Energy - San Antonio

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

01:00

Guarani - Nacional Asuncion

Paraguay 1. Ligi - Apertura

01:00

Club America - Universidad Nacional

Meksika Premier Ligi - Clausura

02:00

Charlotte Independence - Loudoun United

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:15

Libertad - Cerro Porteno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:30

Londrina - Sampaio Correa

Brezilya Serie B

02:30

Union Espanola - O'Higgins

Şili Primera Ligi

02:30

Gremio - Sport Recife

Brezilya Serie A

03:00

LA Galaxy 2 - Los Angeles FC

MLS

03:00

Tigres - Necaxa

Meksika Premier Ligi - Clausura

05:00

Seattle Sounders - Colorado Rapids

MLS

05:06

Tijuana - Cruz Azul

Meksika Premier Ligi - Clausura

17:00

Cobresal - Audax Ital.

Şili Primera Ligi

20:00

Brage - Östersunds

İsveç Superettan

20:00

Vasalunds - Varnamo

İsveç Superettan

20:00

Esbjerg - Koge

Danimarka 1. Ligi

22:00

Girona - Almeria

İspanya La Liga 2

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