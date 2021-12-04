4 Aralık Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Yeşil sahalardan evlere kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
4 Aralık Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:30
Alanyaspor - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports
13:30
BB Erzurumspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports, TRT Spor, Bein Max 1
13:30
Bandırmaspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Max 2
15:30
West Ham - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport, İctimai Tv
15:30
Hansa Rostock - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports, Tivibu Spor
15:30
Nürnberg - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports, Tivibu Spor
15:30
Sandhausen - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports, Tivibu Spor
15:30
Coventry - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports
16:00
Trabzonspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports
16:00
Sevilla - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport
17:00
Milan - Salernitana
İtalya Serie A
S Sport
17:30
Hoffenheim - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports, Tivibu Spor
17:30
B.Leverkusen - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports, Tivibu Spor
17:30
Mainz - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports, Tivibu Spor
18:00
Southampton - Brighton
İngiltere Premier Lig
A Spor, S Sport, Bein Sports
18:00
Wolverhampton - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport
18:00
Adanaspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Sport, Bein Max 1
18:15
Barcelona - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport
19:00
Galatasaray - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports
19:00
Marsilya - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports
20:00
Roma - Inter
İtalya Serie A
S Sport
20:30
Watford - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport
20:30
Atletico Madrid - Mallorca
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport, CBC Sport
20:30
B.Dortmund - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
Bein Sports, Tivibu Spor
21:00
Lille - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports
22:30
St.Pauli - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports, Tivibu Spor
22:45
Napoli - Atalanta
İtalya Serie A
Tivibu Spor, S Sport
23:00
Real Sociedad - Real Madrid
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport, CBC Sport
23:00
Lens - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports