4 Aralık Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Yeşil sahalardan evlere kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

4 Aralık Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

5 Aralık Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler?

5 Aralık Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler?

13:30
Alanyaspor - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports

13:30
BB Erzurumspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports, TRT Spor, Bein Max 1

13:30
Bandırmaspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Max 2

15:30
West Ham - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport, İctimai Tv

15:30
Hansa Rostock - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports, Tivibu Spor

15:30
Nürnberg - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports, Tivibu Spor

15:30
Sandhausen - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports, Tivibu Spor

15:30
Coventry - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports

16:00
Trabzonspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports

16:00
Sevilla - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport

17:00
Milan - Salernitana
İtalya Serie A
S Sport

17:30
Hoffenheim - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports, Tivibu Spor

17:30
B.Leverkusen - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports, Tivibu Spor

17:30
Mainz - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports, Tivibu Spor

18:00
Southampton - Brighton
İngiltere Premier Lig
A Spor, S Sport, Bein Sports

18:00
Wolverhampton - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport

18:00
Adanaspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Sport, Bein Max 1

18:15
Barcelona - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport

19:00
Galatasaray - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports

19:00
Marsilya - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports

20:00
Roma - Inter
İtalya Serie A
S Sport

20:30
Watford - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport

20:30
Atletico Madrid - Mallorca
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport, CBC Sport

20:30
B.Dortmund - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
Bein Sports, Tivibu Spor

21:00
Lille - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports

22:30
St.Pauli - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports, Tivibu Spor

22:45
Napoli - Atalanta
İtalya Serie A
Tivibu Spor, S Sport

23:00
Real Sociedad - Real Madrid
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport, CBC Sport

23:00
Lens - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports