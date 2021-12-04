4 Aralık Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Yeşil sahalardan evlere kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

4 Aralık Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:30

Alanyaspor - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports

13:30

BB Erzurumspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports, TRT Spor, Bein Max 1

13:30

Bandırmaspor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Max 2

15:30

West Ham - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport, İctimai Tv

15:30

Hansa Rostock - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports, Tivibu Spor

15:30

Nürnberg - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports, Tivibu Spor

15:30

Sandhausen - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports, Tivibu Spor

15:30

Coventry - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports

16:00

Trabzonspor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports

16:00

Sevilla - Villarreal

İspanya La Liga

Spor Smart, S Sport

17:00

Milan - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport

17:30

Hoffenheim - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports, Tivibu Spor

17:30

B.Leverkusen - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports, Tivibu Spor

17:30

Mainz - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports, Tivibu Spor

18:00

Southampton - Brighton

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport, Bein Sports

18:00

Wolverhampton - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport

18:00

Adanaspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Sport, Bein Max 1

18:15

Barcelona - Real Betis

İspanya La Liga

Spor Smart, S Sport

19:00

Galatasaray - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports

19:00

Marsilya - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports

20:00

Roma - Inter

İtalya Serie A

S Sport

20:30

Watford - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport

20:30

Atletico Madrid - Mallorca

İspanya La Liga

Spor Smart, S Sport, CBC Sport

20:30

B.Dortmund - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

Bein Sports, Tivibu Spor

21:00

Lille - Troyes

Fransa Ligue 1

Bein Sports

22:30

St.Pauli - Schalke 04

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports, Tivibu Spor

22:45

Napoli - Atalanta

İtalya Serie A

Tivibu Spor, S Sport

23:00

Real Sociedad - Real Madrid

İspanya La Liga

Spor Smart, S Sport, CBC Sport

23:00

Lens - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports