34. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş'ın Erzurumspor deplasmanında oynayacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

GÜNDEM 09.04.2021 - 12:59 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
34. haftanın hakemleri açıklandı

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından bu haftaki maçların programı ve hakemleri açıklandı...

10 Nisan Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor - Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 Nisan Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Nkoudou derbide oynayacak mı? Galatasaray maçında Nkoudou forma giyebilecek mi?

Nkoudou derbide oynayacak mı? Galatasaray maçında Nkoudou forma giyebilecek mi?

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 Nisan Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü: Mete Kalkavan

#Beşiktaş #hakem #Süper Lig #erzurumspo
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