31 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
31 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
31 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, futbol severler için tv kanallarından sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan oturma odalarına yansıyan futbol... Milyonlarca insanı peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları futbol izleyicilerini bekliyor...
31 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:00
Sporting Kansas 2 - El Paso Locomotive
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
00:15
Atletico PR - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
00:15
Chapecoense - Bragantino
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
00:15
Corinthians - Atletico GO
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
00:45
River Plate - Olimpia Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
02:00
Philadelphia Union - Portland Timbers
MLS
Bilyoner TV
02:00
Universidad Catolica - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
02:30
Internacional - Sport Recife
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:00
12 de Octubre - Nacional Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
04:00
Austin Bold - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:15
Cruz Azul - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
04:30
Seattle Sounders - Austin FC
MLS
Bilyoner TV
12:05
Western United - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV
17:00
Morecambe - Newport
İngiltere EFL League 2 Play-Off
Bein Sports 1Bilyoner TV
19:00
Hollanda - Fransa
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
UEFA.tv
19:00
İspanya - Hırvatistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
UEFA.tv
19:30
Vasteraas - Brage
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Türkiye - Gine
Hazırlık Maçı
TRT Spor
20:00
KFUM Oslo - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Qviding - Utsiktens
İsveç Division 1
Bilyoner TV
22:00
Danimarka - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
UEFA.tv
22:00
Portekiz - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
UEFA.tv
22:30
Antofagasta - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
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