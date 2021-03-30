31 Mart Çarşamba Gecenin NBA Maçları! Bu Gece Hangi NBA Maçları Var, Hangi Kanal Veriyor?
NBA (National Basketball of America) dünyanın en fazla seyirci çeken spor müsabakalarına sahne oluyor. Akrobatik hareketlerle sayılar, kuvvet, dayanıklılık, atletizm merkezli mücadelelerin yanında harikulade yeteneklerin yavaş çekimde izlenesi hareke
DİĞER HABERLER 30.03.2021 - 22:40 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Uykusundan fedakarlık edip ekran başına geçen gözler LeBron James, Curry, Doncic, Jokic, Kawhi Leonard, Irving, Durant, Beal ve diğerlerini izliyor. İşte gecenin NBA maçları ve yayın bilgileri...
Bu gece (31 Mart Çarşamba) hangi NBA maçları var? 30 Mart gecesi hangi NBA maçı hangi kanalda? İşte yanıtları
02:00
Washington Wizards - Charlotte Hornets
NBA
Bilyoner TV
02:15
Gonzaga - USC
NCAA Play-Off
S Sport 2 S Sport Plus
04:00
Denver Nuggets - Philadelphia 76ers
NBA
S Sport Plus S Sport Bilyoner TV
04:55
UCLA - Michigan State
NCAA Play-Off
S Sport 2 S Sport Plus
05:00
LA Clippers - Orlando Magic
NBA
NBA TV HD Bilyoner TV
05:00
Phoenix Suns - Atlanta Hawks
NBA
Bilyoner TV
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