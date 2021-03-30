31 Mart Çarşamba Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Maçların Yayın Bilgileri
31 Mart Çarşamba bugünün maçlarında neler var? Serie A, Premier Lig, Eredevisie, La Liga, Ligue One ve Türkiye Süper Ligimizin yanında internasyonel futbol müsabakalarından gün içinde oynanacak ve tv kanallarınca canlı olarak verilecek maçları sizler
Günün maçlarını izlemek, tv başında futbol keyfini sürdürmek isteyen futbol izleyicileri için bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde yanıtladık. Dünyayı etkisi altına alan milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol, hem Avrupa hemde Dünyada, hem kulüpler düzeyinde hem uluslararası düzeyde müsabakalarla tv sayesinde evlere taşınıyor, futbolseverlere aktarılıyor. Peki bugün (31 Mart Çarşamba) hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? İşte Yanıtları...
02:00
Audax Ital. - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
14:00
Karşıyaka - Batman Petrol
TFF 3. Lig
Yayın Yok
15:00
Wolfsburg - Chelsea
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Wolfsburg Youtube
19:00
İsviçre - Portekiz
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:00
İzlanda - Fransa
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:00
Hırvatistan - İngiltere
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:00
Danimarka - Rusya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:00
Ermenistan - Romanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
20:00
Sabadell - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:00
Albacete - Castellon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
21:45
Litvanya - İtalya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Yunanistan - Gürcistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Bosna Hersek - Fransa
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2 S Sport Plus
21:45
İspanya - Kosova
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
İngiltere - Polonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv S Sport Plus S Sport CBC Sport
21:45
Almanya - Kuzey Makedonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
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