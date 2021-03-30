31 Mart Çarşamba Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Maçların Yayın Bilgileri

Günün maçlarını izlemek, tv başında futbol keyfini sürdürmek isteyen futbol izleyicileri için bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde yanıtladık. Dünyayı etkisi altına alan milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol, hem Avrupa hemde Dünyada, hem kulüpler düzeyinde hem uluslararası düzeyde müsabakalarla tv sayesinde evlere taşınıyor, futbolseverlere aktarılıyor. Peki bugün (31 Mart Çarşamba) hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? İşte Yanıtları...

02:00

Audax Ital. - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

14:00

Karşıyaka - Batman Petrol

TFF 3. Lig

Yayın Yok

15:00

Wolfsburg - Chelsea

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Wolfsburg Youtube

19:00

İsviçre - Portekiz

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

19:00

İzlanda - Fransa

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

19:00

Hırvatistan - İngiltere

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

19:00

Danimarka - Rusya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

19:00

Ermenistan - Romanya

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

20:00

Sabadell - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00

Albacete - Castellon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:45

Litvanya - İtalya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

Yunanistan - Gürcistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

Bosna Hersek - Fransa

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2 S Sport Plus

21:45

İspanya - Kosova

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

İngiltere - Polonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv S Sport Plus S Sport CBC Sport

21:45

Almanya - Kuzey Makedonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok