31 Ekim Pazar bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları
31 Ekim Pazar bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
31 Ekim Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Yeşil sahalardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
31 Ekim Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:00
Atlanta United - Toronto FC
MLS
S Sport 2, S Sport Plus
02:00
Charleston - Miami FC
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
Memphis 901 - Indy Eleven
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
New Mexico - Real Monarchs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
Pittsburgh RH - Hartford Athletic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Birmingham Legion - Louisville City
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:00
Austin Bold - Charlotte Independence
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:00
FC Tulsa - OKC Energy
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:30
Rio Grande - El Paso Locomotive
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:30
San Antonio - Colorado Springs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Las Vegas Lights - Tampa Bay Rowdies
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Oakland Roots - Sporting Kansas 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:30
LA Galaxy 2 - Orange County
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:30
Phoenix Rising - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:30
Sacramento Republic - San Diego Loyal
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
12:00
Galatasaray - Gaziantep FK
TFF Elit U19 Ligi
GS TV
13:00
Samgurali - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
13:30
Kayserispor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
13:30
Ümraniyespor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
14:00
52 Orduspor - Bayrampaşa
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu
14:00
Yeşilyurt Bld. - Siirt İÖİ
TFF 3. Lig
Malatya ER TV
14:00
Bayburt GÖİ - Vanspor
TFF 2. Lig
TRT Kürdi
14:00
52 Orduspor - İskenderun FK
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu
14:00
NK Karavan Ahmetli Belediyespor - Tire 2021
Bölgesel Amatör Ligi
Ege TV
14:30
Inter - Udinese
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus
15:00
Angers - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3
15:00
Motherwell - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
Uçankuş TV, S Sport Plus
15:30
Hansa Rostock - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 4
15:30
Ingolstadt - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3
15:30
Karlsruhe - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 5
15:30
Lokomotif Tiflis - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:30
Zulte Waregem - Genk
Belçika Pro League
Tivibu Spor
16:00
Alanyaspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
BB Erzurumspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Cadiz - Mallorca
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD
16:00
Fuenlabrada - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
17:00
Fiorentina - Spezia
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
17:00
Norwich City - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
17:00
Bordeaux - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3
17:30
Augsburg - Stuttgart
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3
17:30
Torpedo Kutaisi - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Real Oviedo - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
18:15
Atletico Madrid - Real Betis
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD
19:00
Galatasaray - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Brest - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3
19:00
Denizlispor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:00
Gençlerbirliği - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
19:30
Monchengladbach - Bochum
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3
19:30
Aston Villa - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
19:30
Dinamo Tiflis - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:30
Dinamo Batum - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Salernitana - Napoli
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
20:15
Valladolid - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:30
Getafe - Espanyol
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD
22:30
Real Zaragoza - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:45
Roma - Milan
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
22:45
Clermont - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
23:00
Real Sociedad - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD
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