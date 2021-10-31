31 Ekim Pazar bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları

31 Ekim Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Yeşil sahalardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

31 Ekim Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00

Atlanta United - Toronto FC

MLS

S Sport 2, S Sport Plus

02:00

Charleston - Miami FC

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:00

Memphis 901 - Indy Eleven

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:00

New Mexico - Real Monarchs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:00

Pittsburgh RH - Hartford Athletic

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:30

Birmingham Legion - Louisville City

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:00

Austin Bold - Charlotte Independence

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:00

FC Tulsa - OKC Energy

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:30

Rio Grande - El Paso Locomotive

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:30

San Antonio - Colorado Springs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Las Vegas Lights - Tampa Bay Rowdies

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Oakland Roots - Sporting Kansas 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:30

LA Galaxy 2 - Orange County

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:30

Phoenix Rising - Tacoma Defiance

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:30

Sacramento Republic - San Diego Loyal

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

12:00

Galatasaray - Gaziantep FK

TFF Elit U19 Ligi

GS TV

13:00

Samgurali - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

13:30

Kayserispor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

13:30

Ümraniyespor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

14:00

52 Orduspor - Bayrampaşa

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu

14:00

Yeşilyurt Bld. - Siirt İÖİ

TFF 3. Lig

Malatya ER TV

14:00

Bayburt GÖİ - Vanspor

TFF 2. Lig

TRT Kürdi

14:00

52 Orduspor - İskenderun FK

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu

14:00

NK Karavan Ahmetli Belediyespor - Tire 2021

Bölgesel Amatör Ligi

Ege TV

14:30

Inter - Udinese

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport Plus

15:00

Angers - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

15:00

Motherwell - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

Uçankuş TV, S Sport Plus

15:30

Hansa Rostock - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 4

15:30

Ingolstadt - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3

15:30

Karlsruhe - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 5

15:30

Lokomotif Tiflis - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:30

Zulte Waregem - Genk

Belçika Pro League

Tivibu Spor

16:00

Alanyaspor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

BB Erzurumspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00

Cadiz - Mallorca

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD

16:00

Fuenlabrada - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

17:00

Fiorentina - Spezia

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

17:00

Norwich City - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

17:00

Bordeaux - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

17:30

Augsburg - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3

17:30

Torpedo Kutaisi - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Real Oviedo - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

18:15

Atletico Madrid - Real Betis

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD

19:00

Galatasaray - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Brest - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

19:00

Denizlispor - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00

Gençlerbirliği - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

19:30

Monchengladbach - Bochum

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3

19:30

Aston Villa - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

19:30

Dinamo Tiflis - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:30

Dinamo Batum - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Salernitana - Napoli

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

20:15

Valladolid - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:30

Getafe - Espanyol

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD

22:30

Real Zaragoza - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:45

Roma - Milan

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

22:45

Clermont - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2

23:00

Real Sociedad - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD