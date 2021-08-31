31 Ağustos Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

31 Ağustos Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

31 Ağustos Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:30

Audax Ital. - O'Higgins

Şili Primera Ligi

02:30

Guairena - 12 de Octubre

Paraguay 1. Ligi - Apertura

04:00

Curico Unido - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

14:00

Şenol Güneş

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

19:30

Milli Takım

Antrenman

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

20:00

Trelleborgs - Östersunds

İsveç Superettan

20:00

Jönköpings - Sundsvall

İsveç Superettan