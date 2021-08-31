31 Ağustos Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
31 Ağustos Salı bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
31 Ağustos Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
31 Ağustos Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:30
Audax Ital. - O'Higgins
Şili Primera Ligi
02:30
Guairena - 12 de Octubre
Paraguay 1. Ligi - Apertura
04:00
Curico Unido - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
14:00
Şenol Güneş
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
19:30
Milli Takım
Antrenman
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
20:00
Trelleborgs - Östersunds
İsveç Superettan
20:00
Jönköpings - Sundsvall
İsveç Superettan
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P