31 Ağustos Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

31 Ağustos Salı bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 31.08.2021 - 00:10 31.08.2021 - 00:13 Kartal Bakışı
31 Ağustos Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

31 Ağustos Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

31 Ağustos Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:30
Audax Ital. - O'Higgins
Şili Primera Ligi

02:30
Guairena - 12 de Octubre
Paraguay 1. Ligi - Apertura

04:00
Curico Unido - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi

14:00
Şenol Güneş
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

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19:30
Milli Takım
Antrenman
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

20:00
Trelleborgs - Östersunds
İsveç Superettan

20:00
Jönköpings - Sundsvall
İsveç Superettan

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