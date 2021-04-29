30 Nisan Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

Harika paslar, şık çalımlar, enfes goller, driplingler, kurtarışlar izlemek isteyen futbol tutkunları bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor. İşte 30 Nisan Cuma bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 29.04.2021 - 22:35 29.04.2021 - 22:37 Kartal Bakışı
30 Nisan Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar yansıyan futbol... Kadın, erkek, çocuk, yaşlı milyonlara kendisini izlettiren futbol... Peki 30 Nisan Cuma bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

30 Nisan Cuma günkü maçlar, futbol severler için, televizyonlarca evlere taşınıyor. Juve, Milan, İnterli Serie A'dan City, United, Liverpoollu Premier Lig'e, Bayern, Dortmund, Leipzigli Bundesliga'dan, Barca, Real, Atleticolu La Liga'ya, PSG, Lille, Lyonlu Ligue One'dan Ajax, PSVli Eredivisie'ye ve diğer avrupa, dünya liglerine kadar tabiki Türkiye Süper Ligi'mizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda... 

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Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler sorularının yanıtlarını alan, bir elinde kumandası, yanınca abur cuburu  tv başına geçenler haberimiz size göre. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde... 

Bugün hangi maçlar var, günün maçları sorularına verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...

01:00
Racing Club - Sporting Cristal
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:00
U. Catolica - Argentinos Juniors
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
Corinthians - Penarol
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Huancayo - River Plate
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Wilstermann - Bolivar
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:00
Sao Paulo - Rentistas
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
La Equidad - Aragua
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Lanus - Gremio
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Newell's Old Boys - Libertad
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Palestino - Atletico GO
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

05:00
Atl. San Luis - Pachuca
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

12:35
Adelaide United - Western United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:30
FC Seoul - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:40
Perth Glory - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

15:30
Rukh Brest - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

17:00
Hegelmann Litauen - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:00
Paços Ferreira - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

17:30
Dinamo Minsk - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00
Dainava Alytus - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Viborg - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Wisla Plock - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Guimaraes - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

19:30
FC Vitebsk - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

20:00
Kolding - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Tondela - Benfica
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:30
Slask Wroclaw - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:45
Antwerp - Genk
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

22:00
Marsilya - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2 Bilyoner TV

22:00
Southampton - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

22:00
Celta Vigo - Levante
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00
Lugo - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:15
Porto - Famalicao
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

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