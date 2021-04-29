30 Nisan Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar yansıyan futbol... Kadın, erkek, çocuk, yaşlı milyonlara kendisini izlettiren futbol... Peki 30 Nisan Cuma bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

30 Nisan Cuma günkü maçlar, futbol severler için, televizyonlarca evlere taşınıyor. Juve, Milan, İnterli Serie A'dan City, United, Liverpoollu Premier Lig'e, Bayern, Dortmund, Leipzigli Bundesliga'dan, Barca, Real, Atleticolu La Liga'ya, PSG, Lille, Lyonlu Ligue One'dan Ajax, PSVli Eredivisie'ye ve diğer avrupa, dünya liglerine kadar tabiki Türkiye Süper Ligi'mizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda...

Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler sorularının yanıtlarını alan, bir elinde kumandası, yanınca abur cuburu tv başına geçenler haberimiz size göre. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...

Bugün hangi maçlar var, günün maçları sorularına verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...

01:00

Racing Club - Sporting Cristal

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:00

U. Catolica - Argentinos Juniors

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Corinthians - Penarol

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Huancayo - River Plate

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Wilstermann - Bolivar

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:00

Sao Paulo - Rentistas

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

La Equidad - Aragua

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Lanus - Gremio

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Newell's Old Boys - Libertad

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Palestino - Atletico GO

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

05:00

Atl. San Luis - Pachuca

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

12:35

Adelaide United - Western United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:30

FC Seoul - Seongnam

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:40

Perth Glory - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

15:30

Rukh Brest - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:00

Hegelmann Litauen - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:00

Paços Ferreira - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:30

Dinamo Minsk - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Dainava Alytus - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Viborg - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Wisla Plock - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Guimaraes - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

19:30

FC Vitebsk - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:00

Kolding - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Tondela - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:30

Slask Wroclaw - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45

Antwerp - Genk

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

22:00

Marsilya - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2 Bilyoner TV

22:00

Southampton - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

22:00

Celta Vigo - Levante

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00

Lugo - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:15

Porto - Famalicao

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV