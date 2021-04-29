30 Nisan Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
Harika paslar, şık çalımlar, enfes goller, driplingler, kurtarışlar izlemek isteyen futbol tutkunları bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor. İşte 30 Nisan Cuma bugünkü maçlar, günün maçları...
Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar yansıyan futbol... Kadın, erkek, çocuk, yaşlı milyonlara kendisini izlettiren futbol... Peki 30 Nisan Cuma bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...
30 Nisan Cuma günkü maçlar, futbol severler için, televizyonlarca evlere taşınıyor. Juve, Milan, İnterli Serie A'dan City, United, Liverpoollu Premier Lig'e, Bayern, Dortmund, Leipzigli Bundesliga'dan, Barca, Real, Atleticolu La Liga'ya, PSG, Lille, Lyonlu Ligue One'dan Ajax, PSVli Eredivisie'ye ve diğer avrupa, dünya liglerine kadar tabiki Türkiye Süper Ligi'mizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda...
Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler sorularının yanıtlarını alan, bir elinde kumandası, yanınca abur cuburu tv başına geçenler haberimiz size göre. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...
Bugün hangi maçlar var, günün maçları sorularına verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...
01:00
Racing Club - Sporting Cristal
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:00
U. Catolica - Argentinos Juniors
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Corinthians - Penarol
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Huancayo - River Plate
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Wilstermann - Bolivar
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:00
Sao Paulo - Rentistas
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
La Equidad - Aragua
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Lanus - Gremio
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Newell's Old Boys - Libertad
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Palestino - Atletico GO
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
05:00
Atl. San Luis - Pachuca
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
12:35
Adelaide United - Western United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
13:30
FC Seoul - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:40
Perth Glory - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
15:30
Rukh Brest - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Hegelmann Litauen - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
Paços Ferreira - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:30
Dinamo Minsk - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Dainava Alytus - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Viborg - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Wisla Plock - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Guimaraes - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
19:30
FC Vitebsk - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Kolding - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Tondela - Benfica
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
21:30
Slask Wroclaw - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Antwerp - Genk
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
22:00
Marsilya - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2 Bilyoner TV
22:00
Southampton - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
22:00
Celta Vigo - Levante
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
22:00
Lugo - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
23:15
Porto - Famalicao
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
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