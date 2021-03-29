30 Mart Salı Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Yayın Bilgileri
30 Mart Salı günün maçları neler? İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue One, Hollanda Eredevisie ve tabiki Türkiye Süper Lig ile birlikte uluslararası futbol maçlarından gün için oynanacak ve kanallar tarafından yayınla
Günün maçlarını izlemek, ekran başında futbol keyfini yaşamak isteyen futbol severler için bugün hangi maçlar var sorusunu içeriğimizde cevapladık. Dünyayı tesir alrına alan milyonları peşinden sürükleyen futbol, avrupada ve dünyada hem kulüpler düzeyinde hem uluslararası düzeyde maçlarla ekranlara taşınıyor, futbolseverlere sunuluyor. Peki bugün (30 Mart Salı) hangi maçlar var?
30 MART SALI BUGÜNÜN MAÇLARI? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
01:00
Estudiantes - San Lorenzo
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
16:00
Fildişi Sahili - Etiyopya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
16:00
Madagaskar - Nijer
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
16:00
Orta Afrika Cumhuriyeti - Moritanya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Guinea Bissau - Kongo
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Nijerya - Lesotho
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Senegal - Esvatini
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Sierra Leone - Benin
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Azerbaycan - Sırbistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv S Sport Plus S Sport CBC Sport
19:00
Türkiye - Sırbistan
U21 Hazırlık Maçı
A Spor
19:00
Almanya - Romanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:00
Hollanda - Macaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
20:00
Hırvatistan - Malta
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
20:00
Alcorcon - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:30
Malaga - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
21:45
Türkiye - Letonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
TRT Spor HD CBC Sport
21:45
Lüksemburg - Portekiz
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Karadağ - Norveç
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2 S Sport Plus
21:45
Galler - Çekya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus S Sport
21:45
Cebelitarık - Hollanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Belçika - Belarus
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
22:00
Ponferradina - UD Logrones
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:00
İtalya - Slovenya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
22:00
İspanya - Çek Cumhuriyeti
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
22:00
Fas - Burundi
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Mozambik - Yeşilburun
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Kamerun - Ruanda
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:30
Rayo Vallecano - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
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