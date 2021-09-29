30 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
30 Eylül Perşembe bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
30 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
30 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:30
Antofagasta - Calera
Şili Primera Ligi
01:00
Brasil de Pelotas - Brusque
Brezilya Serie B
01:00
Guarani - Cruzeiro
Brezilya Serie B
01:00
Atl. San Luis - Tigres
Meksika Premier Ligi - Clausura
01:15
Libertad - Bragantino
Copa Sudamericana Yarı Final
S Sport 2, S Sport Plus
02:30
Atlanta United 2 - Louisville City
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Universidad Catolica - Melipilla
Şili Primera Ligi
03:30
Barcelona SC - Flamengo
Copa Libertadores Yarı Final
S Sport Plus, S Sport
03:30
CSA - Ponte Preta
Brezilya Serie B
03:30
Vitoria - Botafogo SP
Brezilya Serie B
03:30
OKC Energy - Indy Eleven
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:00
El Paso Locomotive - Real Monarchs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:00
New Mexico - Rio Grande
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:15
Queretaro - Guadalajara
Meksika Premier Ligi - Clausura
05:30
LA Galaxy 2 - Phoenix Rising
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
13:00
Mardin BB - Gümüşhanespor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
15:30
Kütahyaspor - Darıca G.Birliği
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
18:00
K.Karabükspor - Karşıyaka
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
18:30
Haka - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
19:45
Antwerp - E.Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Fenerbahçe - Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport
19:45
Legia Varşova - Leicester City
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
19:45
Lyon - Brondby IF
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Napoli - Spartak Moskova
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Real Sociedad - Monaco
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Sparta Prag - Glasgow Rangers
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
19:45
Sturm Graz - PSV
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
19:45
Alashkert - HJK Helsinki
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
AZ Alkmaar - Jablonec
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
CFR Cluj - Randers
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
CSKA Sofya - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
KAA Gent - Anorthosis
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
LASK - Maccabi Tel Aviv
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
Partizan - Flora Tallin
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
Zorya - Roma
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
20:00
Eskilstuna United - Östersunds
İsveç Superettan
20:00
Brage - Vasalunds
İsveç Superettan
20:00
Varnamo - Vasteraas
İsveç Superettan
22:00
Braga - Midtjylland
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
22:00
Ferencvaros - Real Betis
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
22:00
Genk - Dinamo Zagreb
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Lazio - Lokomotiv Moskova
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Ludogorets - Kızılyıldız
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
22:00
Marsilya - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
West Ham - Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Celtic - B.Leverkusen
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Basel - Kairat Almaty
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Kopenhag - Lincoln City
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Feyenoord - Slavia Prag
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
22:00
Omonia - Karabağ
UEFA Avrupa Konferans Ligi
CBC Sport
22:00
PAOK - Slovan Bratislava
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Tottenham - Mura
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Union Berlin - Maccabi Haifa
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Vitesse - Rennes
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Curico Unido - Cobresal
Şili Primera Ligi
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