30 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

30 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

30 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:30

Antofagasta - Calera

Şili Primera Ligi

01:00

Brasil de Pelotas - Brusque

Brezilya Serie B

01:00

Guarani - Cruzeiro

Brezilya Serie B

01:00

Atl. San Luis - Tigres

Meksika Premier Ligi - Clausura

01:15

Libertad - Bragantino

Copa Sudamericana Yarı Final

S Sport 2, S Sport Plus

02:30

Atlanta United 2 - Louisville City

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:00

Universidad Catolica - Melipilla

Şili Primera Ligi

03:30

Barcelona SC - Flamengo

Copa Libertadores Yarı Final

S Sport Plus, S Sport

03:30

CSA - Ponte Preta

Brezilya Serie B

03:30

Vitoria - Botafogo SP

Brezilya Serie B

03:30

OKC Energy - Indy Eleven

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:00

El Paso Locomotive - Real Monarchs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:00

New Mexico - Rio Grande

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:15

Queretaro - Guadalajara

Meksika Premier Ligi - Clausura

05:30

LA Galaxy 2 - Phoenix Rising

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

13:00

Mardin BB - Gümüşhanespor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

15:30

Kütahyaspor - Darıca G.Birliği

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

18:00

K.Karabükspor - Karşıyaka

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

18:30

Haka - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

19:45

Antwerp - E.Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Fenerbahçe - Olympiakos

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45

Legia Varşova - Leicester City

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:45

Lyon - Brondby IF

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Napoli - Spartak Moskova

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Real Sociedad - Monaco

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Sparta Prag - Glasgow Rangers

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:45

Sturm Graz - PSV

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:45

Alashkert - HJK Helsinki

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

19:45

AZ Alkmaar - Jablonec

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

19:45

CFR Cluj - Randers

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

19:45

CSKA Sofya - Bodo Glimt

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

19:45

KAA Gent - Anorthosis

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

19:45

LASK - Maccabi Tel Aviv

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

19:45

Partizan - Flora Tallin

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

19:45

Zorya - Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen

20:00

Eskilstuna United - Östersunds

İsveç Superettan

20:00

Brage - Vasalunds

İsveç Superettan

20:00

Varnamo - Vasteraas

İsveç Superettan

22:00

Braga - Midtjylland

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

22:00

Ferencvaros - Real Betis

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

22:00

Genk - Dinamo Zagreb

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Lazio - Lokomotiv Moskova

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Ludogorets - Kızılyıldız

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

22:00

Marsilya - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

West Ham - Rapid Wien

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Celtic - B.Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Basel - Kairat Almaty

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Kopenhag - Lincoln City

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Feyenoord - Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen

22:00

Omonia - Karabağ

UEFA Avrupa Konferans Ligi

CBC Sport

22:00

PAOK - Slovan Bratislava

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Tottenham - Mura

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Union Berlin - Maccabi Haifa

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Vitesse - Rennes

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Curico Unido - Cobresal

Şili Primera Ligi