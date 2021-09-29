30 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

30 Eylül Perşembe bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 29.09.2021 - 23:02 29.09.2021 - 23:09 Kartal Bakışı
30 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

30 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

30 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:30
Antofagasta - Calera
Şili Primera Ligi

01:00
Brasil de Pelotas - Brusque
Brezilya Serie B

01:00
Guarani - Cruzeiro
Brezilya Serie B

01:00
Atl. San Luis - Tigres
Meksika Premier Ligi - Clausura

01:15
Libertad - Bragantino
Copa Sudamericana Yarı Final
S Sport 2, S Sport Plus

02:30
Atlanta United 2 - Louisville City
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Universidad Catolica - Melipilla
Şili Primera Ligi

03:30
Barcelona SC - Flamengo
Copa Libertadores Yarı Final
S Sport Plus, S Sport

03:30
CSA - Ponte Preta
Brezilya Serie B

03:30
Vitoria - Botafogo SP
Brezilya Serie B

03:30
OKC Energy - Indy Eleven
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

04:00
El Paso Locomotive - Real Monarchs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

04:00
New Mexico - Rio Grande
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:15
Queretaro - Guadalajara
Meksika Premier Ligi - Clausura

05:30
LA Galaxy 2 - Phoenix Rising
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

13:00
Mardin BB - Gümüşhanespor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

15:30
Kütahyaspor - Darıca G.Birliği
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

18:00
K.Karabükspor - Karşıyaka
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

18:30
Haka - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

19:45
Antwerp - E.Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Fenerbahçe - Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport

19:45
Legia Varşova - Leicester City
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Lyon - Brondby IF
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Napoli - Spartak Moskova
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Real Sociedad - Monaco
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Sparta Prag - Glasgow Rangers
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Sturm Graz - PSV
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Alashkert - HJK Helsinki
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
AZ Alkmaar - Jablonec
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
CFR Cluj - Randers
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
CSKA Sofya - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
KAA Gent - Anorthosis
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
LASK - Maccabi Tel Aviv
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Partizan - Flora Tallin
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Zorya - Roma
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen

20:00
Eskilstuna United - Östersunds
İsveç Superettan

20:00
Brage - Vasalunds
İsveç Superettan

20:00
Varnamo - Vasteraas
İsveç Superettan

22:00
Braga - Midtjylland
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
Ferencvaros - Real Betis
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
Genk - Dinamo Zagreb
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Lazio - Lokomotiv Moskova
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Ludogorets - Kızılyıldız
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
Marsilya - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
West Ham - Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Celtic - B.Leverkusen
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Basel - Kairat Almaty
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Kopenhag - Lincoln City
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Feyenoord - Slavia Prag
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen

22:00
Omonia - Karabağ
UEFA Avrupa Konferans Ligi
CBC Sport

CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekans bilgileri

CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekans bilgileri

22:00
PAOK - Slovan Bratislava
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Tottenham - Mura
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Union Berlin - Maccabi Haifa
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Vitesse - Rennes
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Curico Unido - Cobresal
Şili Primera Ligi

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