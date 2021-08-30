30 Ağustos Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
30 Ağustos Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
30 Ağustos Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
30 Ağustos Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:30
Anyang - Ansan Greeners
Güney Kore 2.Ligi
18:00
Ac. Clinceni - Mioveni
Romanya Liga 1
20:00
Akropolis - Varnamo
İsveç Superettan
20:00
Hvidovre IF - Hobro
Danimarka 1. Ligi
21:00
Real Sociedad B - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
21:00
Gaz Metan - UTA Arad
Romanya Liga 1
23:00
Real Zaragoza - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
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