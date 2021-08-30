30 Ağustos Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

30 Ağustos Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

30 Ağustos Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:30

Anyang - Ansan Greeners

Güney Kore 2.Ligi

18:00

Ac. Clinceni - Mioveni

Romanya Liga 1

20:00

Akropolis - Varnamo

İsveç Superettan

20:00

Hvidovre IF - Hobro

Danimarka 1. Ligi

21:00

Real Sociedad B - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

21:00

Gaz Metan - UTA Arad

Romanya Liga 1

23:00

Real Zaragoza - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube