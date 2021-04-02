3 Nisan CUMARTESİ Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar, Yayın Bilgileri

Bugünkü (3 Nisan Cumartesi) futbol maçlarını izlemek ve tv başında yeşil sahalardan ekrana taşan futbol keyfini yaşamak isteyenlere bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını tek tek listeledik. Milyonları kendisine çeken futbol, hem avrupa hem dünya liglerinde gerek kulüpler düzeyinde gerekse uluslararası düzeyde müsabakalarla tv'den yayınlanıyor. Peki bugün hangi maçlar var?

3 NİSAN CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? BUGÜNÜN MAÇLARI?

01:00

Calera - Union Espanola

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

01:15

San Lorenzo - Rosario Central

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

02:00

Toronto Raptors - GS Warriors

NBA

S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

02:30

Boston Celtics - Houston Rockets

NBA

Bilyoner TV

02:30

New York Knicks - Dallas Mavericks

NBA

Bilyoner TV

03:00

Indiana Pacers - Charlotte Hornets

NBA

Bilyoner TV

03:00

Memphis Grizzlies - Minnesota TW

NBA

Bilyoner TV

03:15

Cordoba - CA Platense

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

04:00

NO Pelicans - Atlanta Hawks

NBA

NBA TV HD Bilyoner TV

04:00

Utah Jazz - Chicago Bulls

NBA

Bilyoner TV

04:30

Puebla - Mazatlan

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

05:00

Phoenix Suns - OKC Thunder

NBA

Bilyoner TV

05:00

Portland TB - Milwaukee Bucks

NBA

Bilyoner TV

05:00

Sacramento Kings - LA Lakers

NBA

Bilyoner TV

06:30

Juarez - Cruz Azul

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

07:00

Yokohama Marinos - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV

08:00

Vegalta Sendai - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV

08:00

V Varen Nagasaki - Kofu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

Kitakyushu - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

Nagoya - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV

08:00

Hiroshima - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

08:00

Avispa Fukuoka - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV

08:00

Suwon - Jeonbuk

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

09:00

Urawa - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV

09:30

Sydney Kings - Brisbane Bullets

Avustralya NBL

Bilyoner TV

10:30

Seongnam - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

11:00

Yokohama FC - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV

11:00

Ryukyu - Omiya Ardija

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

11:10

Brisbane Roar - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:00

FC Seoul - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Kawasaki Frontale - Oita

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Milan - Sampdoria

İtalya Serie A

Bein Sports 4 CBC Sport Bilyoner TV

13:30

Wisla Plock - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

13:30

Tuzlaspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

13:30

Kayserispor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

13:55

Lokomotiv Zagreb - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

14:00

Volgograd - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Monaco - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3 Bilyoner TV

14:00

BATE Borisov - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

14:00

Karlsruhe - Osnabruck

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

14:00

Heidenheim - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

14:00

Bochum - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

14:30

Huddersfield - Brentford

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect

14:30

Chelsea - WBA

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

15:00

Granada - Villarreal

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

15:00

UD Logrones - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

16:00

Sivasspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Giresunspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00

Ankaraspor - Akhisarspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz Bein Sports Max 2

16:00

Stal Mielec - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00

Dziugas Telsiai - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

16:00

Sassuolo - Roma

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

16:00

Napoli - Crotone

İtalya Serie A

Bein Sports 3 Bilyoner TV

16:00

Lazio - Spezia

İtalya Serie A

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Genoa - Fiorentina

İtalya Serie A

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Cagliari - Verona

İtalya Serie A

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Benevento - Parma

İtalya Serie A

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Atalanta - Udinese

İtalya Serie A

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Istra 1961 - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Toulouse - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

16:00

Sputnik - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:30

Slovan Bratislava - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

16:30

Rubin Kazan - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30

Krasnodar - Akhmat

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30

Sebail - Zira

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

16:30

B.Leverkusen - Schalke 04

Almanya Bundesliga

S Sport Plus Bilyoner TV

16:30

Wolfsburg - Köln

Almanya Bundesliga

A Spor Bilyoner TV

16:30

Mainz - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

16:30

Augsburg - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

16:30

B.Dortmund - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

16:45

Al Jazira - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:45

Khorfakkan - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Arbroath - Alloa

İskoçya Championship

Bilyoner TV

17:00

Melipilla - Nublense

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

17:00

Dunfermline - Hearts

İskoçya Championship

Bilyoner TV

17:00

Girona - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

17:00

Leeds United - Sheffield Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

17:00

Inter Turku - SJK

Finlandiya Kupası

Bilyoner TV

17:00

HIFK Helsinki - HJK Helsinki

Finlandiya Kupası

Bilyoner TV

17:00

Slovan Liberec - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Opava - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:15

Real Madrid - Eibar

İspanya La Liga

D Smart Youtube S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

17:15

Oostende - Waasland Beveren

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:00

Pohronie - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00

Nitra - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00

Michalovce - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00

AS Trencin - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00

PSG - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4 Bilyoner TV

18:00

Shakhtyor Soligorsk - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:05

Sibenik - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Legia Varşova - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Adana Demirspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Hatayspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Dinamo Moskova - Ufa

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Torino - Juventus

İtalya Serie A

Bein Sports 3 CBC Sport Bilyoner TV

19:15

FC Lausanne - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

19:15

Al Sharjah - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:15

Castellon - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

19:30

Leipzig - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30

St.Truiden - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:30

Sparta Prag - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:30

Leicester City - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

19:30

Osasuna - Getafe

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

19:45

VVV Venlo - Groningen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

20:00

Rio Ave - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00

Zhodino - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:00

Talleres Cordoba - CA Independiente

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

21:00

Cracovia Krakow - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00

Willem II - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Twente - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3 Bilyoner TV

21:00

ND Gorica - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Troyes - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2 Bilyoner TV

21:00

Sochaux - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Rodez - Chambly

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Grenoble - Chateauroux

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Dunkerque HB - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Clermont - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Caen - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Ajaccio - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:30

Monchengladbach - Freiburg

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:30

St.Gallen - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45

Bologna - Inter

İtalya Serie A

Bein Sports 4 CBC Sport Bilyoner TV

21:45

Kortrijk - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4 Bilyoner TV

21:45

St.Gilloise - Seraing

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:00

Lens - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3 Bilyoner TV

22:00

Sparta Rotterdam - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Arsenal - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

22:15

CA Sarmiento - Atletico Tucuman

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

22:15

Gimnasia - Lanus

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

22:30

Athletic Bilbao - Real Sociedad

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

22:30

Porto - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV