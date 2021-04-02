3 Nisan CUMARTESİ Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar, Yayın Bilgileri

3 Nisan Cumartesi bugün hangi maçlar var? İngiltere Premier Lig'den İtalya Serie A'ya, Almanya Bundesliga'dan İspanya La Liga'ya, dünyadan diğer liglerle birlikte pek tabi Türkiye Süper Ligi tv sayesinde futbol severlerle buluşuyor. Saydığımız ligler

DİĞER HABERLER 02.04.2021 - 22:30 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
3 Nisan CUMARTESİ Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar, Yayın Bilgileri

Bugünkü (3 Nisan Cumartesi) futbol maçlarını izlemek ve tv başında yeşil sahalardan ekrana taşan futbol keyfini yaşamak isteyenlere bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını tek tek listeledik. Milyonları kendisine çeken futbol, hem avrupa hem dünya liglerinde gerek kulüpler düzeyinde gerekse uluslararası düzeyde müsabakalarla tv'den yayınlanıyor. Peki bugün hangi maçlar var?

3 NİSAN CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? BUGÜNÜN MAÇLARI?

01:00
Calera - Union Espanola
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

01:15
San Lorenzo - Rosario Central
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

02:00
Toronto Raptors - GS Warriors
NBA
S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

02:30
Boston Celtics - Houston Rockets
NBA
Bilyoner TV

02:30
New York Knicks - Dallas Mavericks
NBA
Bilyoner TV

03:00
Indiana Pacers - Charlotte Hornets
NBA
Bilyoner TV

03:00
Memphis Grizzlies - Minnesota TW
NBA
Bilyoner TV

03:15
Cordoba - CA Platense
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

04:00
NO Pelicans - Atlanta Hawks
NBA
NBA TV HD Bilyoner TV

04:00
Utah Jazz - Chicago Bulls
NBA
Bilyoner TV

04:30
Puebla - Mazatlan
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

05:00
Phoenix Suns - OKC Thunder
NBA
Bilyoner TV

05:00
Portland TB - Milwaukee Bucks
NBA
Bilyoner TV

05:00
Sacramento Kings - LA Lakers
NBA
Bilyoner TV

06:30
Juarez - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

07:00
Yokohama Marinos - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
Vegalta Sendai - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
V Varen Nagasaki - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Kitakyushu - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Nagoya - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
Hiroshima - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
Avispa Fukuoka - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
Suwon - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

09:00
Urawa - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV

09:30
Sydney Kings - Brisbane Bullets
Avustralya NBL
Bilyoner TV

10:30
Seongnam - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

11:00
Yokohama FC - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV

11:00
Ryukyu - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

11:10
Brisbane Roar - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:00
FC Seoul - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:00
Kawasaki Frontale - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:30
Milan - Sampdoria
İtalya Serie A
Bein Sports 4 CBC Sport Bilyoner TV

13:30
Wisla Plock - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

13:30
Tuzlaspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

13:30
Kayserispor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

13:55
Lokomotiv Zagreb - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

14:00
Volgograd - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
Monaco - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV

14:00
BATE Borisov - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

14:00
Karlsruhe - Osnabruck
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

14:00
Heidenheim - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

14:00
Bochum - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

14:30
Huddersfield - Brentford
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect

14:30
Chelsea - WBA
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

15:00
Granada - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

15:00
UD Logrones - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

16:00
Sivasspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

16:00
Giresunspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00
Ankaraspor - Akhisarspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 2

16:00
Stal Mielec - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

16:00
Dziugas Telsiai - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

16:00
Sassuolo - Roma
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV

16:00
Napoli - Crotone
İtalya Serie A
Bein Sports 3 Bilyoner TV

16:00
Lazio - Spezia
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00
Genoa - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00
Cagliari - Verona
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00
Benevento - Parma
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00
Atalanta - Udinese
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00
Istra 1961 - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Toulouse - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

16:00
Sputnik - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

16:30
Slovan Bratislava - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

16:30
Rubin Kazan - Sochi
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

16:30
Krasnodar - Akhmat
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

16:30
Sebail - Zira
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

16:30
B.Leverkusen - Schalke 04
Almanya Bundesliga
S Sport Plus Bilyoner TV

16:30
Wolfsburg - Köln
Almanya Bundesliga
A Spor Bilyoner TV

16:30
Mainz - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV

16:30
Augsburg - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV

16:30
B.Dortmund - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

16:45
Al Jazira - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

16:45
Khorfakkan - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:00
Arbroath - Alloa
İskoçya Championship
Bilyoner TV

17:00
Melipilla - Nublense
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

17:00
Dunfermline - Hearts
İskoçya Championship
Bilyoner TV

17:00
Girona - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

17:00
Leeds United - Sheffield Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

17:00
Inter Turku - SJK
Finlandiya Kupası
Bilyoner TV

17:00
HIFK Helsinki - HJK Helsinki
Finlandiya Kupası
Bilyoner TV

17:00
Slovan Liberec - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Opava - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:15
Real Madrid - Eibar
İspanya La Liga
D Smart Youtube S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

17:15
Oostende - Waasland Beveren
Belçika Pro League
Bilyoner TV

18:00
Pohronie - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:00
Nitra - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:00
Michalovce - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:00
AS Trencin - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:00
PSG - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV

18:00
Shakhtyor Soligorsk - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:05
Sibenik - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Legia Varşova - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Adana Demirspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00
Hatayspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00
Dinamo Moskova - Ufa
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00
Torino - Juventus
İtalya Serie A
Bein Sports 3 CBC Sport Bilyoner TV

19:15
FC Lausanne - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

19:15
Al Sharjah - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

19:15
Castellon - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

19:30
Leipzig - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30
St.Truiden - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:30
Sparta Prag - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

19:30
Leicester City - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

19:30
Osasuna - Getafe
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

19:45
VVV Venlo - Groningen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

20:00
Rio Ave - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

20:00
Zhodino - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

20:00
Talleres Cordoba - CA Independiente
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

21:00
Cracovia Krakow - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:00
Willem II - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
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21:00
Twente - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3 Bilyoner TV

21:00
ND Gorica - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Troyes - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2 Bilyoner TV

21:00
Sochaux - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Rodez - Chambly
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Grenoble - Chateauroux
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Dunkerque HB - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Clermont - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Caen - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Ajaccio - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:30
Monchengladbach - Freiburg
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:30
St.Gallen - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

21:45
Bologna - Inter
İtalya Serie A
Bein Sports 4 CBC Sport Bilyoner TV

21:45
Kortrijk - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4 Bilyoner TV

21:45
St.Gilloise - Seraing
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

22:00
Lens - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV

22:00
Sparta Rotterdam - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

22:00
Arsenal - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

22:15
CA Sarmiento - Atletico Tucuman
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

22:15
Gimnasia - Lanus
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

22:30
Athletic Bilbao - Real Sociedad
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

22:30
Porto - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

#bugünkü maçlar #bugün hangi maçlar var #3 nisan cumartesi
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