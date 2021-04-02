3 Nisan CUMARTESİ Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar, Yayın Bilgileri
3 Nisan Cumartesi bugün hangi maçlar var? İngiltere Premier Lig'den İtalya Serie A'ya, Almanya Bundesliga'dan İspanya La Liga'ya, dünyadan diğer liglerle birlikte pek tabi Türkiye Süper Ligi tv sayesinde futbol severlerle buluşuyor. Saydığımız ligler
Bugünkü (3 Nisan Cumartesi) futbol maçlarını izlemek ve tv başında yeşil sahalardan ekrana taşan futbol keyfini yaşamak isteyenlere bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını tek tek listeledik. Milyonları kendisine çeken futbol, hem avrupa hem dünya liglerinde gerek kulüpler düzeyinde gerekse uluslararası düzeyde müsabakalarla tv'den yayınlanıyor. Peki bugün hangi maçlar var?
3 NİSAN CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? BUGÜNÜN MAÇLARI?
01:00
Calera - Union Espanola
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
01:15
San Lorenzo - Rosario Central
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
02:00
Toronto Raptors - GS Warriors
NBA
S Sport Plus S Sport Bilyoner TV
02:30
Boston Celtics - Houston Rockets
NBA
Bilyoner TV
02:30
New York Knicks - Dallas Mavericks
NBA
Bilyoner TV
03:00
Indiana Pacers - Charlotte Hornets
NBA
Bilyoner TV
03:00
Memphis Grizzlies - Minnesota TW
NBA
Bilyoner TV
03:15
Cordoba - CA Platense
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
04:00
NO Pelicans - Atlanta Hawks
NBA
NBA TV HD Bilyoner TV
04:00
Utah Jazz - Chicago Bulls
NBA
Bilyoner TV
04:30
Puebla - Mazatlan
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
05:00
Phoenix Suns - OKC Thunder
NBA
Bilyoner TV
05:00
Portland TB - Milwaukee Bucks
NBA
Bilyoner TV
05:00
Sacramento Kings - LA Lakers
NBA
Bilyoner TV
06:30
Juarez - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
07:00
Yokohama Marinos - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Vegalta Sendai - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
V Varen Nagasaki - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Kitakyushu - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Nagoya - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Hiroshima - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Avispa Fukuoka - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Suwon - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
09:00
Urawa - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
09:30
Sydney Kings - Brisbane Bullets
Avustralya NBL
Bilyoner TV
10:30
Seongnam - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
11:00
Yokohama FC - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
11:00
Ryukyu - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
11:10
Brisbane Roar - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
13:00
FC Seoul - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Kawasaki Frontale - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Milan - Sampdoria
İtalya Serie A
Bein Sports 4 CBC Sport Bilyoner TV
13:30
Wisla Plock - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
13:30
Tuzlaspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
13:30
Kayserispor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
13:55
Lokomotiv Zagreb - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
14:00
Volgograd - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Monaco - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV
14:00
BATE Borisov - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
14:00
Karlsruhe - Osnabruck
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
14:00
Heidenheim - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
14:00
Bochum - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
14:30
Huddersfield - Brentford
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect
14:30
Chelsea - WBA
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
15:00
Granada - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
15:00
UD Logrones - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
16:00
Sivasspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Giresunspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
16:00
Ankaraspor - Akhisarspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 2
16:00
Stal Mielec - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:00
Dziugas Telsiai - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
16:00
Sassuolo - Roma
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV
16:00
Napoli - Crotone
İtalya Serie A
Bein Sports 3 Bilyoner TV
16:00
Lazio - Spezia
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
16:00
Genoa - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
16:00
Cagliari - Verona
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
16:00
Benevento - Parma
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
16:00
Atalanta - Udinese
İtalya Serie A
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
16:00
Istra 1961 - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Toulouse - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
16:00
Sputnik - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:30
Slovan Bratislava - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
16:30
Rubin Kazan - Sochi
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
16:30
Krasnodar - Akhmat
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
16:30
Sebail - Zira
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
16:30
B.Leverkusen - Schalke 04
Almanya Bundesliga
S Sport Plus Bilyoner TV
16:30
Wolfsburg - Köln
Almanya Bundesliga
A Spor Bilyoner TV
16:30
Mainz - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
16:30
Augsburg - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
16:30
B.Dortmund - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
16:45
Al Jazira - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:45
Khorfakkan - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Arbroath - Alloa
İskoçya Championship
Bilyoner TV
17:00
Melipilla - Nublense
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
17:00
Dunfermline - Hearts
İskoçya Championship
Bilyoner TV
17:00
Girona - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
17:00
Leeds United - Sheffield Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
17:00
Inter Turku - SJK
Finlandiya Kupası
Bilyoner TV
17:00
HIFK Helsinki - HJK Helsinki
Finlandiya Kupası
Bilyoner TV
17:00
Slovan Liberec - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Opava - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:15
Real Madrid - Eibar
İspanya La Liga
D Smart Youtube S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
17:15
Oostende - Waasland Beveren
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:00
Pohronie - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
Nitra - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
Michalovce - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
AS Trencin - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
PSG - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV
18:00
Shakhtyor Soligorsk - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:05
Sibenik - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Legia Varşova - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Adana Demirspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:00
Hatayspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Dinamo Moskova - Ufa
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Torino - Juventus
İtalya Serie A
Bein Sports 3 CBC Sport Bilyoner TV
19:15
FC Lausanne - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
19:15
Al Sharjah - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:15
Castellon - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
19:30
Leipzig - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
19:30
St.Truiden - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:30
Sparta Prag - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:30
Leicester City - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
19:30
Osasuna - Getafe
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
19:45
VVV Venlo - Groningen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
20:00
Rio Ave - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:00
Zhodino - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Talleres Cordoba - CA Independiente
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
21:00
Cracovia Krakow - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Willem II - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Twente - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3 Bilyoner TV
21:00
ND Gorica - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Troyes - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2 Bilyoner TV
21:00
Sochaux - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Rodez - Chambly
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Grenoble - Chateauroux
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Dunkerque HB - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Clermont - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Caen - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Ajaccio - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:30
Monchengladbach - Freiburg
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
21:30
St.Gallen - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:45
Bologna - Inter
İtalya Serie A
Bein Sports 4 CBC Sport Bilyoner TV
21:45
Kortrijk - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4 Bilyoner TV
21:45
St.Gilloise - Seraing
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:00
Lens - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV
22:00
Sparta Rotterdam - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Arsenal - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
22:15
CA Sarmiento - Atletico Tucuman
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
22:15
Gimnasia - Lanus
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
22:30
Athletic Bilbao - Real Sociedad
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
22:30
Porto - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
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