3 Mayıs Pazartesi bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları, bugünkü maçlar...

3 Mayıs Pazartesi günkü maçlar, futbol severler için tv'den yayınlanıyor. Serie A'dan Premier Lig'e, Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye kadar tabiki Türkiye Süper Ligi'mizden günün maçları ekranlarda...

Bugün hangi maçlar var, bugünün maçları neler sorularının yanıtını alan, elinde kumandası ekran karşısına kurulanlar haberimiz size göre... Paslar, çalımlar, goller, kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyen futbol aşıkları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini geçiyor. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...

Peki 3 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçları neler?

00:40

Rosario Central - Newell's Old Boys

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

00:45

Guarani - Sol De America

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

01:00

Melipilla - Universidad Catolica

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

03:00

Aldosivi - Argentinos Jrs.

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

03:00

Cordoba - Racing Club

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

03:06

Santos Laguna - Puebla

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

04:00

Seattle Sounders - LA Galaxy 2

MLS

Bilyoner TV

05:00

Vancouver W.Caps - Colorado Rapids

MLS

Bilyoner TV

05:05

Universidad Nacional - Club America

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

16:00

M.Başakşehir - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Y.Malatyaspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Kasımpaşa - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

16:00

Piast Gliwice - Podbeskidzie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:30

Arsenal Tula - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

18:30

HIFK Helsinki - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Honka - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Lahti - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Oulu - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

SJK - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Cracovia Krakow - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Mainz - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

S Sport 2S Sport Plus

19:00

Huancayo - Alianza Huanuco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:30

Jönköpings - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV

19:30

Djurgarden - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Mjallby - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Sabadell - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

20:00

WBA - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS SportIdman TV

20:00

Kopenhag - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Fenerbahçe - BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Gaziantep FK - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

21:00

Jong PSV - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

NEC Nijmegen - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30

Düsseldorf - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

21:45

Torino - Parma

İtalya Serie A

Bein Sports 4Bilyoner TV

21:45

Grenoble - Clermont

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3Bilyoner TV

21:45

CA Sarmiento - Gimnasia

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

22:00

Sevilla - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

22:00

Albacete - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

22:15

Burnley - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS SportIdman TV

23:30

Cesar Vallejo - Cusco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

00:00

Estudiantes - CA Platense

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV