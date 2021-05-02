3 Mayıs Pazartesi bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları, bugünkü maçlar...
Yeşil çimlerden oturma odalarımıza gelen futbol... Milyonlarca insanı etrafında toplayan futbol... İşte 3 Mayıs Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...
3 Mayıs Pazartesi günkü maçlar, futbol severler için tv'den yayınlanıyor. Serie A'dan Premier Lig'e, Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye kadar tabiki Türkiye Süper Ligi'mizden günün maçları ekranlarda...
Bugün hangi maçlar var, bugünün maçları neler sorularının yanıtını alan, elinde kumandası ekran karşısına kurulanlar haberimiz size göre... Paslar, çalımlar, goller, kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyen futbol aşıkları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini geçiyor. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...
Peki 3 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçları neler?
00:40
Rosario Central - Newell's Old Boys
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
00:45
Guarani - Sol De America
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
01:00
Melipilla - Universidad Catolica
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
03:00
Aldosivi - Argentinos Jrs.
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
03:00
Cordoba - Racing Club
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
03:06
Santos Laguna - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
04:00
Seattle Sounders - LA Galaxy 2
MLS
Bilyoner TV
05:00
Vancouver W.Caps - Colorado Rapids
MLS
Bilyoner TV
05:05
Universidad Nacional - Club America
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
16:00
M.Başakşehir - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Y.Malatyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Kasımpaşa - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
16:00
Piast Gliwice - Podbeskidzie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:30
Arsenal Tula - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
18:30
HIFK Helsinki - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Honka - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Lahti - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Oulu - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
SJK - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Cracovia Krakow - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Mainz - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
S Sport 2S Sport Plus
19:00
Huancayo - Alianza Huanuco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:30
Jönköpings - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
19:30
Djurgarden - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Mjallby - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Sabadell - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
20:00
WBA - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS SportIdman TV
20:00
Kopenhag - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Fenerbahçe - BB Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Gaziantep FK - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
21:00
Jong PSV - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
NEC Nijmegen - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:30
Düsseldorf - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV
21:45
Torino - Parma
İtalya Serie A
Bein Sports 4Bilyoner TV
21:45
Grenoble - Clermont
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3Bilyoner TV
21:45
CA Sarmiento - Gimnasia
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
22:00
Sevilla - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
S Sport PlusSpor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
22:00
Albacete - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
22:15
Burnley - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS SportIdman TV
23:30
Cesar Vallejo - Cusco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
00:00
Estudiantes - CA Platense
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
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