3 Haziran Perşembe bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?
3 Haziran Perşembe bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alıp, ekran başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
3 Haziran Perşembe bugünkü maçlar, futbol severler için tv kanallarından sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonları peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
3 Haziran Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
02:00
Loudoun United - Pittsburgh RH
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
Indy Eleven - OKC Energy
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
New York RB 2 - Tampa Bay Rowdies
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Sporting Kansas 2 - FC Tulsa
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
06:00
Sacramento Republic - Oakland Roots
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
12:35
Adelaide United - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4
19:00
İsviçre - Liechtenstein
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus
20:00
Türkiye - Moldova
Hazırlık Maçı
TRT Spor
20:00
Sylvia - Brommapojkarna
İsveç Division 1
Bilyoner TV
21:45
Belçika - Yunanistan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport
22:00
Yarı Final
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Yarı Final
UEFA.tv
22:00
Rayo Vallecano - Leganes
İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final
La Liga 123 Youtube, Spor Smart, Smart Spor HD
23:00
Bolivya - Venezuela
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
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