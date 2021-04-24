3 forveti birden sakat olan Sergen Yalçın’ın forvet formülü

3 golcüsü de sakat olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın 3 alternatif planı var.

1- Beşiktaş mevcut sistemi 4-1-4-1 ile sahaya çıkacak Gökhan ya da N’Koudou santrfor olacak.

2- Sergen Yalçın sistemini değiştirmeyecek ancak santrforda Atiba görev yapacak.

3- Takım kaptanı Atiba’nın kilit bir rol üstleneceği santrforsuz 4-6-0 dizilişi ile sahaya sürecek.

Lig lideri Beşiktaş bugün düşme hattında yer alan Kayserispor ile kritik bir maça çıkıyor. Üst üste oynadığı 2 maçta 4 puan kaybeden ve bugün de olası bir yenilgide takipçisi Fenerbahçe’ye puanları eşitleme şansı verecek olan Beşiktaş, bu zorlu karşılaşma öncesinde santrfor sıkıntısı yaşıyor. Dizinden ameliyat olan Cenk Tosun’un sezonu kapatması, uyluk adalesinde hem kanama hem ödem bulunan Aboubakar’ın 2 hafta takımdan uzak kalacak olması ve son olarak arka adalesinde çekme bulunan Larin’in de bu iki isme katılmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ın nasıl bir formül üreteceği merak konusu oldu.

Kanattan biri santrfora çekilebilir

Yapılan son antrenmanda sol baldırında adale ağrısı çeken Cyle Larin denendi. Ancak Kanadalı oyuncunun toplu çalışmada kendisini iyi hissetmediğini belirtmesi üzerine Sergen Yalçın Kayserispor karşısında alternatif seçenekler üzerinde durdu. Bunlardan ilki; mevcut sistemi bozmadan 4-1-4-1 ile sahaya çıkmak. Buna göre Vincent Aboubakar’ın ya da Cenk Tosun’un rolünü üstlenen Larin gibi bir kanat oyuncusu santrfora çekilecek. Bu rolü de ya ligde 4 gol, 4 asisti bulunan Kevin N’Koudou ya da takıma 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Gökhan Töre üstlenecek.

Atiba’nın forvet geçmişi var

2. Seçenek ise yine 4-1-4-1 sistemi ile oynayıp forvette Atiba Hutchinson’ı görevlendirmek olacak. Kariyerinde daha önce santrfor olarak sahaya çıkan Kanadalı futbolcu bu sezon ligde 32 maçta görev yaparken 4 gol attı, 9 da asist yaptı. Atiba 2006’da Kopenhag forması giyerken Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ve Celtic maçlarında sahaya santrfor olarak çıkarken, İskoç ekibine gol atmayı da başarmıştı. 3. formül ise santrforsuz bir diziliş ile yani 4-6-0 ile sahada yer almak. Atiba’nın en ileri uçta yer alacağı bu sistemde orta saha oyuncuları ile skor üretilmeye çalışılacak. Bu arada Beşiktaş’ta Aboubakar (15), Larin (15) ve Cenk (3) ligdeki 72 golün 33’ünü imza koydular. Bugün gol beklenen N’Koudou (4), Atiba (4) ve Gökhan’ın ise (3) 11 golü var.

GÜNTEKİN ONAY - SiSTEM KALACAKSA EN UYGUN iSiM ATiBA

Beşiktaş, Aboubakar, Cenk Tosun ve Larin’in yokluğunda farklı bir formasyon bulmak zorunda. Sezon boyunca oynanan 4-1-4-1’den ziyade hücumda hareketlilik prensibine dayalı 4-6-0 tercih edilebilir. Sergen Yalçın, eğer mevcut sistemle devam edecekse kadroda santrfor oynayabilecek tek isim: Atiba. Sırtı dönük top alma, saklama ve servis yapma özelliğinin dışında; Kanadalı futbolcunun hava hakimiyeti ve kısa topsuz koşuları var.

UĞUR MELEKE - iDEAL ÇÖZÜM iLERi UÇTA ATiBA’LI 4-6-0

Aboubakar ve Cenk gibi son dönemi sağlık sorunlarıyla geçirmiş iki santrforunuz varken Güven’i kiralamak yanlıştı. En uca Larin’i kaydırmayı da ideal bulmuyordum. Bu kez sol açık performansından mahrum oluyorsunuz. Eldeki imkanlarda ideal çözüm Atiba’nın uçta olduğu bir 4-6-0 oynamak. Zira N’Koudou’nun geniş alan bulacağı bir lig yok burada. Fundamentali iyi bir oyuncuyu tercih etmelisiniz. 2 kiralık 9 numara Güven’le umut da santrfor Atiba’yı izliyor olacaklar acı bir biçimde! (HÜRRİYET)