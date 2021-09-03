3 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

3 Eylül Cuma bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 03.09.2021 - 09:56 03.09.2021 - 09:59 Kartal Bakışı
3 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

3 Eylül Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

3 Eylül Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

15:00
Galler - İngiltere
U18 Hazırlık Maçı
Galler Youtube

16:00
Mozambik - Fildişi Sahili
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:00
Zimbabve - Güney Afrika
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

17:00
Sturm Graz - NK Bravo
Hazırlık Maçı
Sturm Graz Youtube

17:30
Malta - Kuzey İrlanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18:00
Çekya - Slovenya
U18 Hazırlık Maçı
Çekya Futbol Federasyonu Youtube

18:00
Mura - Radomlje
Slovenya 1. Ligi

18:00
Almanya - İsviçre
U19 Hazırlık Maçı
Almanya FF Youtube

18:30
Haka - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

19:00
Moritanya - Zambiya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Nijerya - Liberya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Norveç - Avusturya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:00
Sırbistan - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:00
Municipal - Sport Boys
Peru Primera-Apertura

19:45
Den Bosch - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

20:00
Türkiye - Belçika
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor

20:00
Moldova - Bulgaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20:30
Şenol Güneş
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

21:00
Milli Takım
Antrenman
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

21:30
Karadağ - İsveç
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

21:45
Waterford - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

22:00
Girona - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

29 Ağustos Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

29 Ağustos Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

22:00
Tunus - Ekvator Ginesi
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Gana - Etiyopya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Kamerun - Malavi
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Helmond - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie

23:30
Sporting Cristal - San Martin
Peru Primera-Apertura

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