3 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

3 Eylül Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

3 Eylül Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

15:00

Galler - İngiltere

U18 Hazırlık Maçı

Galler Youtube

16:00

Mozambik - Fildişi Sahili

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Zimbabve - Güney Afrika

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

17:00

Sturm Graz - NK Bravo

Hazırlık Maçı

Sturm Graz Youtube

17:30

Malta - Kuzey İrlanda

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18:00

Çekya - Slovenya

U18 Hazırlık Maçı

Çekya Futbol Federasyonu Youtube

18:00

Mura - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

18:00

Almanya - İsviçre

U19 Hazırlık Maçı

Almanya FF Youtube

18:30

Haka - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

19:00

Moritanya - Zambiya

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Nijerya - Liberya

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Norveç - Avusturya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:00

Sırbistan - Ukrayna

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19:00

Municipal - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

19:45

Den Bosch - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

20:00

Türkiye - Belçika

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Spor

20:00

Moldova - Bulgaristan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20:30

Şenol Güneş

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

21:00

Milli Takım

Antrenman

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

21:30

Karadağ - İsveç

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

21:45

Waterford - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

22:00

Girona - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Tunus - Ekvator Ginesi

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Gana - Etiyopya

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Kamerun - Malavi

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Helmond - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

23:30

Sporting Cristal - San Martin

Peru Primera-Apertura