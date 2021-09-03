3 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
3 Eylül Cuma bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
3 Eylül Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
3 Eylül Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
15:00
Galler - İngiltere
U18 Hazırlık Maçı
Galler Youtube
16:00
Mozambik - Fildişi Sahili
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Zimbabve - Güney Afrika
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
17:00
Sturm Graz - NK Bravo
Hazırlık Maçı
Sturm Graz Youtube
17:30
Malta - Kuzey İrlanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
18:00
Çekya - Slovenya
U18 Hazırlık Maçı
Çekya Futbol Federasyonu Youtube
18:00
Mura - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
18:00
Almanya - İsviçre
U19 Hazırlık Maçı
Almanya FF Youtube
18:30
Haka - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
19:00
Moritanya - Zambiya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Nijerya - Liberya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Norveç - Avusturya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
19:00
Sırbistan - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
19:00
Municipal - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
19:45
Den Bosch - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
20:00
Türkiye - Belçika
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor
20:00
Moldova - Bulgaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
20:30
Şenol Güneş
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
21:00
Milli Takım
Antrenman
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
21:30
Karadağ - İsveç
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
21:45
Waterford - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
22:00
Girona - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Tunus - Ekvator Ginesi
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Gana - Etiyopya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Kamerun - Malavi
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Helmond - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
23:30
Sporting Cristal - San Martin
Peru Primera-Apertura
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