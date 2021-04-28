29 Nisan Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar! İşte günün maçları
Yeşil sahalardan evlerimize gelen futbol... 7'den 70'e milyonlarca kişiyi etrafında toplayan futbol... Peki 29 Nisan Perşembe bugünkü maçlar neler, bugün hangi maçlar var?
29 Nisan Perşembe günkü maçlar, futbol takipçileri için, tv kanallarınca evlere taşınıyor. Serie A'dan Premier Lig'e, Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye ve diğer avrupa, dünya liglerine kadar tabiki Süper Ligi'mizden günün maçları hafta boyunca ekranlara getiriliyor. Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler sorularının cevabını alan ve elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz size göre.
Şık paslar, baş döndüren çalımlar, muazzam goller izlemek isteyen futbol severler bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...
Bugün hangi maçlar var, günün maçları sorularına verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...
Enyimba - Orlando
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV
00:00
Sfaxien - Jaraaf
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV
00:00
ES Setif - Al Ahly
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV
00:00
Raja Casablanca - Nkana
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV
00:00
Etoile Sahel - Salitas
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV
01:00
JS Kabylie - Napsa Stars
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV
01:00
RSB Berkane - Cotonsport
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV
01:00
Cerro Porteno - La Guaira
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:00
Df. Justicia - U. Deportes
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:00
Nacional - Atletico Nacional
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Atletico PR - Metropolitanos
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Independiente DV - Montevideo City
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:00
River Plate - Junior
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:00
Santa Fe - Fluminense
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Columbus Crew - Monterrey
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
03:30
Emelec - Bragantino
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Melgar - SD Aucas
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Rosario Central - San Lorenzo
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Tolima - Talleres Cordoba
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
05:00
Olimpia Asuncion - Always Ready
Copa Libertadores
Bilyoner TV
05:00
U. Catolica - Argentinos Juniors
Copa Libertadores
Bilyoner TV
05:00
Barcelona SC - The Strongest
Copa Libertadores
Bilyoner TV
05:30
Portland Timbers - Club America
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
09:00
Nagoya - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:05
Melbourne City - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
16:00
Karabağ - Sumqayit
Azerbaycan Kupası
CBC Sport
16:00
BB Erzurumspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Sivasspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
18:00
Nevezis Kedainiai - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
Slutsk - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Zira - Keşla
Azerbaycan Kupası
CBC Sport
19:00
Banga - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:30
Hamburg - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
20:00
Esbjerg - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Barcelona - Granada
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
20:30
Alanyaspor - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Ankaragücü - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
22:00
Manchester United - Roma
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
Bein Sports 4
22:00
Villarreal - Arsenal
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
beIN Sports Haber Bein Sports Max 1
22:30
Maritimo - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P