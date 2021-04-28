29 Nisan Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar! İşte günün maçları

Yeşil sahalardan evlerimize gelen futbol... 7'den 70'e milyonlarca kişiyi etrafında toplayan futbol... Peki 29 Nisan Perşembe bugünkü maçlar neler, bugün hangi maçlar var?

DİĞER HABERLER 28.04.2021 - 23:46 28.04.2021 - 23:46 Kartal Bakışı
29 Nisan Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar! İşte günün maçları

29 Nisan Perşembe günkü maçlar, futbol takipçileri için, tv kanallarınca evlere taşınıyor. Serie A'dan Premier Lig'e, Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye ve diğer avrupa, dünya liglerine kadar tabiki Süper Ligi'mizden günün maçları hafta boyunca ekranlara getiriliyor. Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler sorularının cevabını alan ve elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz size göre.

Şık paslar, baş döndüren çalımlar, muazzam goller izlemek isteyen futbol severler bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde... 

Bugün hangi maçlar var, günün maçları sorularına verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...

Enyimba - Orlando
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV

00:00
Sfaxien - Jaraaf
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV

00:00
ES Setif - Al Ahly
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV

00:00
Raja Casablanca - Nkana
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV

00:00
Etoile Sahel - Salitas
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV

01:00
JS Kabylie - Napsa Stars
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV

01:00
RSB Berkane - Cotonsport
Afrika Konfederasyonlar Kupası
Bilyoner TV

01:00
Cerro Porteno - La Guaira
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:00
Df. Justicia - U. Deportes
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:00
Nacional - Atletico Nacional
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
Atletico PR - Metropolitanos
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Independiente DV - Montevideo City
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:00
River Plate - Junior
Copa Libertadores
Bilyoner TV

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03:00
Santa Fe - Fluminense
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
Columbus Crew - Monterrey
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

03:30
Emelec - Bragantino
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Melgar - SD Aucas
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Rosario Central - San Lorenzo
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Tolima - Talleres Cordoba
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

05:00
Olimpia Asuncion - Always Ready
Copa Libertadores
Bilyoner TV

05:00
U. Catolica - Argentinos Juniors
Copa Libertadores
Bilyoner TV

05:00
Barcelona SC - The Strongest
Copa Libertadores
Bilyoner TV

05:30
Portland Timbers - Club America
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

09:00
Nagoya - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:05
Melbourne City - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

16:00
Karabağ - Sumqayit
Azerbaycan Kupası
CBC Sport

16:00
BB Erzurumspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Sivasspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

18:00
Nevezis Kedainiai - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00
Slutsk - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Zira - Keşla
Azerbaycan Kupası
CBC Sport

19:00
Banga - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:30
Hamburg - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:00
Esbjerg - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Barcelona - Granada
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

20:30
Alanyaspor - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:30
Ankaragücü - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

22:00
Manchester United - Roma
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
Bein Sports 4

22:00
Villarreal - Arsenal
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
beIN Sports Haber Bein Sports Max 1

22:30
Maritimo - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

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