29 Nisan Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar! İşte günün maçları

29 Nisan Perşembe günkü maçlar, futbol takipçileri için, tv kanallarınca evlere taşınıyor. Serie A'dan Premier Lig'e, Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye ve diğer avrupa, dünya liglerine kadar tabiki Süper Ligi'mizden günün maçları hafta boyunca ekranlara getiriliyor. Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler sorularının cevabını alan ve elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz size göre.

Şık paslar, baş döndüren çalımlar, muazzam goller izlemek isteyen futbol severler bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...

Bugün hangi maçlar var, günün maçları sorularına verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...

Enyimba - Orlando

Afrika Konfederasyonlar Kupası

Bilyoner TV

00:00

Sfaxien - Jaraaf

Afrika Konfederasyonlar Kupası

Bilyoner TV

00:00

ES Setif - Al Ahly

Afrika Konfederasyonlar Kupası

Bilyoner TV

00:00

Raja Casablanca - Nkana

Afrika Konfederasyonlar Kupası

Bilyoner TV

00:00

Etoile Sahel - Salitas

Afrika Konfederasyonlar Kupası

Bilyoner TV

01:00

JS Kabylie - Napsa Stars

Afrika Konfederasyonlar Kupası

Bilyoner TV

01:00

RSB Berkane - Cotonsport

Afrika Konfederasyonlar Kupası

Bilyoner TV

01:00

Cerro Porteno - La Guaira

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:00

Df. Justicia - U. Deportes

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:00

Nacional - Atletico Nacional

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Atletico PR - Metropolitanos

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Independiente DV - Montevideo City

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:00

River Plate - Junior

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:00

Santa Fe - Fluminense

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Columbus Crew - Monterrey

Concacaf Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

03:30

Emelec - Bragantino

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Melgar - SD Aucas

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Rosario Central - San Lorenzo

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Tolima - Talleres Cordoba

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

05:00

Olimpia Asuncion - Always Ready

Copa Libertadores

Bilyoner TV

05:00

U. Catolica - Argentinos Juniors

Copa Libertadores

Bilyoner TV

05:00

Barcelona SC - The Strongest

Copa Libertadores

Bilyoner TV

05:30

Portland Timbers - Club America

Concacaf Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

09:00

Nagoya - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:05

Melbourne City - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

16:00

Karabağ - Sumqayit

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

16:00

BB Erzurumspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Sivasspor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

18:00

Nevezis Kedainiai - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00

Slutsk - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00

Zira - Keşla

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

19:00

Banga - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:30

Hamburg - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:00

Esbjerg - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Barcelona - Granada

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

20:30

Alanyaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Ankaragücü - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

22:00

Manchester United - Roma

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

Bein Sports 4

22:00

Villarreal - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final

beIN Sports Haber Bein Sports Max 1

22:30

Maritimo - Braga

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV