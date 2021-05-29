29 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

29 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar sorusunun cevabını alan, tv başına kurulanlar haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 29.05.2021 - 00:13 29.05.2021 - 00:20 Kartal Bakışı
29 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

29 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar, futbol severler için tv kanallarından yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol maçlarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...

Yeşil sahalardan oturma odalarına yansıyan futbol... Milyonları peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları futbol izleyicilerini bekliyor...

29 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:45
Sol De America - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

01:00
Guarani - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

02:00
New York RB 2 - Pittsburgh RH
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Guarani - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:00
Curico Unido - Union Espanola
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

03:30
Nautico - CSA
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
Vila Nova - Botafogo SP
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

08:00
Kusatsu - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Omiya Ardija - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
V Varen Nagasaki - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Incheon - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

10:00
Iwata - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

10:00
Verdy - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

10:05
Melbourne City - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

10:30
Jeju United - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

12:10
Adelaide United - Sydney FC
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00
Kashiwa Reysol - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Narva - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

13:00
Seongnam - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

27 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

27 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

13:00
FC Seoul - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:00
Caernarfon - Newtown
Galler Cymru Premier Lig
Sgorio Youtube

14:00
Landskrona - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV

14:00
Örebro - Sylvia
İsveç Division 1
Bilyoner TV

14:30
Zhodino - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

15:00
Dainava Alytus - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

15:00
Honka - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

16:00
Flora Tallin - Tulevik
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

16:00
Eskilstuna United - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Akropolis - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:30
Bryne - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:30
Raufoss - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:30
Sogndal - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:30
Stjordals Blink - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Brentford - Swansea
İngiltere Championship Play-Off
Bein Sports 1, Bilyoner TV

17:00
Ekenas - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
KPV - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
TPS Turku - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
VPS - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
HIFK Helsinki - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

17:00
KuPS - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

17:00
BATE Borisov - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

17:00
Vasco Da Gama - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

18:00
St.Polten - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Norrby - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Slovan Liberec - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

18:00
Mlada Boleslav - Bohemians 1905
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

18:00
Opava - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

18:00
Banik Ostrava - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

18:00
Pardubice - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

18:00
Slavia Prag - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

18:00
Slovacko - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

18:00
Sparta Prag - Brno
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

18:00
Teplice - Pribram
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

19:00
İsveç - Finlandiya
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport

19:00
Kuzey Makedonya - Slovenya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

19:00
Legion - Levadia
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:00
KRKA - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Holstein Kiel - Köln
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:00
Neman - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:30
Tenerife - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:00
Chicago Fire - Montreal Impact
MLS
Bilyoner TV

20:00
NY Red Bulls - Orlando City
MLS
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

22:00
Manchester City - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi Final
beIN Sports Haber, Bein Sports 1

22:00
Cincinnati - NE Revolution
MLS
Bilyoner TV

22:00
Columbus Crew - Toronto
MLS
Bilyoner TV

22:00
CRB - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Deportes La Serena - Melipilla
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

22:30
Atlanta United - Nashville
MLS
Bilyoner TV

22:30
Confianca - Cruzeiro
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

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