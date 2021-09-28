29 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

29 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

29 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00

Nautico - CRB

Brezilya Serie B

03:00

O'Higgins - Huachipato

Şili Primera Ligi

03:30

Atletico Mineiro - Palmeiras

Copa Libertadores Yarı Final

S Sport Plus, S Sport

03:30

Coritiba - Confianca

Brezilya Serie B

03:30

Vila Nova - Operario

Brezilya Serie B

13:00

Çankaya FK - Ofspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

15:00

Samgurali - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00

Samtredia - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00

Shukura Kobuleti - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00

Manchester Utd - Villarreal

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

15:30

Hendekspor - 52 Orduspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

17:00

Juventus - Chelsea

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:45

Ajman Club - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

17:45

Al Nasr - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

18:00

Lokomotif Tiflis - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Rakow Czestochowa - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

19:00

Erokspor - Osmaniyespor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:45

Atalanta - Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45

Zenit - Malmö

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

20:00

Dila Gori - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Al Ain - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

20:00

Khorfakkan - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi

21:45

Fulham - Swansea

İngiltere Championship

Bein Sports 2

22:00

Bayern Münih - Dinamo Kiev

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Benfica - Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Juventus - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

22:00

Manchester United - Villarreal

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Salzburg - Lille

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Wolfsburg - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Santiago Wanderers - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi