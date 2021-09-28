29 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

29 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 28.09.2021 - 23:27 28.09.2021 - 23:35 Kartal Bakışı
29 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

29 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

29 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00
Nautico - CRB
Brezilya Serie B

03:00
O'Higgins - Huachipato
Şili Primera Ligi

03:30
Atletico Mineiro - Palmeiras
Copa Libertadores Yarı Final
S Sport Plus, S Sport

03:30
Coritiba - Confianca
Brezilya Serie B

03:30
Vila Nova - Operario
Brezilya Serie B

13:00
Çankaya FK - Ofspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

15:00
Samgurali - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00
Samtredia - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00
Shukura Kobuleti - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00
Manchester Utd - Villarreal
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

15:30
Hendekspor - 52 Orduspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

17:00
Juventus - Chelsea
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

17:45
Ajman Club - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi

17:45
Al Nasr - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi

18:00
Lokomotif Tiflis - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Rakow Czestochowa - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa

19:00
Erokspor - Osmaniyespor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

19:45
Atalanta - Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

19:45
Zenit - Malmö
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

20:00
Dila Gori - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Al Ain - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi

20:00
Khorfakkan - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi

21:45
Fulham - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 2

TV8 Survivor All Star kadrosu! Gündem olan Survivor All Star 2022 yarışmacıları!

TV8 Survivor All Star kadrosu! Gündem olan Survivor All Star 2022 yarışmacıları!

22:00
Bayern Münih - Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Benfica - Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Juventus - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

22:00
Manchester United - Villarreal
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Salzburg - Lille
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Wolfsburg - Sevilla
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Santiago Wanderers - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi

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