29 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

29 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

29 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

16:00

Grorud - Bryne

Norveç 1. Ligi

16:00

KFUM Oslo - Aalesund

Norveç 1. Ligi

17:15

Emirates Club - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

17:15

Al Dhafra - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

18:00

Riteriai - Banga

Litvanya A Lyga

18:00

Spartak Trnava - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

19:00

Fredrikstad - Asane

Norveç 1. Ligi

19:00

Raufoss - Ranheim

Norveç 1. Ligi

19:00

Sandnes - Sogndal

Norveç 1. Ligi

19:00

Start - Strommen

Norveç 1. Ligi

19:00

Stjordals Blink - Jerv

Norveç 1. Ligi

19:00

Zenit - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig

19:00

Cracovia Krakow - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

19:30

Darmstadt 98 - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3

19:30

Heidenheim - Schalke 04

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

19:30

Khorfakkan - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

19:30

Dubai - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

19:30

Horn - Innsbruck

Avusturya 1. Ligi

19:30

Lafnitz - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

19:30

Liefering - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

20:00

Trabzonspor - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Hobro - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

20:00

Lyngby - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

20:30

Botosani - Farul Constanta

Romanya Liga 1

21:00

Ull Kisa - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

21:00

Den Bosch - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

21:00

FC Emmen - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Volendam - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

21:00

De Graafschap - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Maastricht - Roda

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Virton - Mouscron

Belçika 1. B Ligi

21:30

Hoffenheim - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2

21:30

Longford - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

21:30

Stal Mielec - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

21:30

Santiago Wanderers - Palestino

Şili Primera Ligi

21:45

Oostende - Mechelen

Belçika Pro League

21:45

QPR - Nottingham Forest

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect

21:45

Derry City - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

21:45

Dundalk - Waterford

İrlanda Premier Ligi

21:45

Shamrock Rovers - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

21:45

Sligo Rovers - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

22:00

PSG - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2

22:00

Almeria - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Real Sociedad B - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:15

Arouca - Tondela

Portekiz Liga NOS

23:00

Cienciano - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura