29 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
29 Ekim Cuma bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
29 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
29 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
16:00
Grorud - Bryne
Norveç 1. Ligi
16:00
KFUM Oslo - Aalesund
Norveç 1. Ligi
17:15
Emirates Club - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
17:15
Al Dhafra - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
18:00
Riteriai - Banga
Litvanya A Lyga
18:00
Spartak Trnava - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Fredrikstad - Asane
Norveç 1. Ligi
19:00
Raufoss - Ranheim
Norveç 1. Ligi
19:00
Sandnes - Sogndal
Norveç 1. Ligi
19:00
Start - Strommen
Norveç 1. Ligi
19:00
Stjordals Blink - Jerv
Norveç 1. Ligi
19:00
Zenit - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig
19:00
Cracovia Krakow - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
19:30
Darmstadt 98 - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3
19:30
Heidenheim - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2
19:30
Khorfakkan - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
19:30
Dubai - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
19:30
Horn - Innsbruck
Avusturya 1. Ligi
19:30
Lafnitz - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
19:30
Liefering - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
20:00
Trabzonspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Hobro - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
20:00
Lyngby - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
20:30
Botosani - Farul Constanta
Romanya Liga 1
21:00
Ull Kisa - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
21:00
Den Bosch - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
21:00
FC Emmen - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Volendam - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
21:00
De Graafschap - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Maastricht - Roda
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Virton - Mouscron
Belçika 1. B Ligi
21:30
Hoffenheim - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2
21:30
Longford - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
21:30
Stal Mielec - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
21:30
Santiago Wanderers - Palestino
Şili Primera Ligi
21:45
Oostende - Mechelen
Belçika Pro League
21:45
QPR - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect
21:45
Derry City - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
21:45
Dundalk - Waterford
İrlanda Premier Ligi
21:45
Shamrock Rovers - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
21:45
Sligo Rovers - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
22:00
PSG - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
22:00
Almeria - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Real Sociedad B - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:15
Arouca - Tondela
Portekiz Liga NOS
23:00
Cienciano - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
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