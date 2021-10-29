29 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

29 Ekim Cuma bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 29.10.2021 - 11:44 29.10.2021 - 11:51 Kartal Bakışı
29 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

29 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri yeşil sahalarda cereyan ediyor. Güzel paslar, çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonları peşinden sürükleyen tutku... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

29 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

16:00
Grorud - Bryne
Norveç 1. Ligi

16:00
KFUM Oslo - Aalesund
Norveç 1. Ligi

17:15
Emirates Club - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi

17:15
Al Dhafra - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi

18:00
Riteriai - Banga
Litvanya A Lyga

18:00
Spartak Trnava - Senica
Slovakya Fortuna Ligi

19:00
Fredrikstad - Asane
Norveç 1. Ligi

19:00
Raufoss - Ranheim
Norveç 1. Ligi

19:00
Sandnes - Sogndal
Norveç 1. Ligi

19:00
Start - Strommen
Norveç 1. Ligi

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19:00
Stjordals Blink - Jerv
Norveç 1. Ligi

19:00
Zenit - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig

19:00
Cracovia Krakow - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa

19:30
Darmstadt 98 - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3

19:30
Heidenheim - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

19:30
Khorfakkan - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi

19:30
Dubai - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi

19:30
Horn - Innsbruck
Avusturya 1. Ligi

19:30
Lafnitz - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi

19:30
Liefering - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi

20:00
Trabzonspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Hobro - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi

20:00
Lyngby - Helsingor
Danimarka 1. Ligi

20:30
Botosani - Farul Constanta
Romanya Liga 1

21:00
Ull Kisa - Ham Kam
Norveç 1. Ligi

21:00
Den Bosch - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

21:00
FC Emmen - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Volendam - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

21:00
De Graafschap - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Maastricht - Roda
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Virton - Mouscron
Belçika 1. B Ligi

21:30
Hoffenheim - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2

21:30
Longford - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi

21:30
Stal Mielec - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa

21:30
Santiago Wanderers - Palestino
Şili Primera Ligi

21:45
Oostende - Mechelen
Belçika Pro League

21:45
QPR - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect

21:45
Derry City - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi

21:45
Dundalk - Waterford
İrlanda Premier Ligi

21:45
Shamrock Rovers - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi

21:45
Sligo Rovers - Drogheda
İrlanda Premier Ligi

22:00
PSG - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2

22:00
Almeria - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Real Sociedad B - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:15
Arouca - Tondela
Portekiz Liga NOS

23:00
Cienciano - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura

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