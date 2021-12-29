29 Aralık Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

29 Aralık Çarşamba günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

15:00

Karagümrük - Bodrumspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

17:00

Adana Demirspor - Ankaraspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

18:30

Göztepe - Samsunspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

21:00

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

22:30

Chelsea - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport 2

23:15

Brentford - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport