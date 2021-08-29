29 Ağustos Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

29 Ağustos Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

29 Ağustos Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:00

Nagoya - Shimizu S Pulse

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00

Jeonnam Dragons - Gimcheon Sangmu

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

12:00

Ulsan - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

12:30

Geylang - Lion City

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Tampines - Tanjong Pagar

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

13:00

Avispa Fukuoka - Tokushima

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kashiwa Reysol - Yokohama FC

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Shonan Bellmar - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Vegalta Sendai - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Gyeongnam - Seoul E Land

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:00

Ehime - Tochigi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Kusatsu - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Machida - Kofu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Omiya Ardija - Yamaga

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Tom Tomsk - Volgograd

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

13:00

Jeju United - FC Seoul

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:15

Utrecht - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

S Sport Plus

13:30

Wisla Plock - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

14:00

Troyes - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

14:00

Orgryte - Norrby

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Glasgow Rangers - Celtic

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus

14:00

Borussia Dortmund 2 - Duisburg

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube

14:30

Dynamo Dresden - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4

14:30

St.Pauli - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2

14:30

Werder Bremen - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3

14:30

Koge - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

14:30

KAA Gent - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu SporBilyoner TV

15:00

Silkeborg - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00

Sonderjyske - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00

Lyngby - AC Horsens

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00

Levadia - Kalju

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

15:00

Kauno Zalgiris - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

15:15

Luzern - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

15:30

Ajax - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30

Heracles - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

16:00

Burnley - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

16:00

Tottenham - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport

16:00

Shukura Kobuleti - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00

Angers - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

16:00

Clermont - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect

16:00

Lens - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4

16:00

Strasbourg - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect

16:00

Hacken - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Norrköping - Östersunds

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Sirius - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Vasalunds - Gais

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Ham Kam - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Stjordals Blink - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Ull Kisa - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Slutsk - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:00

KGHM Zaglebie - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:30

Union Berlin - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

17:00

Vejle - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

America Mineiro - Ceara

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

17:00

Aberdeen - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

St.Mirren - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Baltika - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

Kamaz - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

Orenburg - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

SKA Khabarovsk - Kuban

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

Torpedo Moskova - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

Veles Moskova - Akron Togliatti

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

Yenisey - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

FK Panevezys - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:00

Antwerp - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV

17:00

Mouscron - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

17:00

Bohemians 1905 - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Hradec Kralove - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Sigma Olomouc - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:30

Basel - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:30

Grasshoppers - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:45

Heerenveen - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

18:00

Telavi - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Lille - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

18:00

Amorebieta - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

18:00

Barcelona - Getafe

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD

18:00

Admira - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

Austria Vienna - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

SV Ried - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

FC Vitebsk - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Domzale - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:15

Sepsi - Botosani

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30

Wolfsburg - Leipzig

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3

18:30

Wolverhampton - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

18:30

HJK Helsinki - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Mariehamn - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Hammarby - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Kalmar - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Wisla Plock - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Everton VM - Antofagasta

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

19:00

Aarhus - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Huancayo - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00

Slovan Bratislava - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Flora Tallin - Legion

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

19:00

Alania Vladikavkaz - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

19:00

Akureyri - Akranes

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

19:00

Kristiansund - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Odds BK - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sarpsborg 08 - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Tromsö - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Viking - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Cittadella - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00

Dainava Alytus - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Slovan Bratislava - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:15

Sivasspor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:15

Kasımpaşa - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:15

BB Erzurumspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

19:15

Gençlerbirliği - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:30

Genoa - Napoli

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

19:30

Sassuolo - Sampdoria

İtalya Serie A

S Sport Plus

19:30

Genk - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2

19:55

Osijek - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Dila Gori - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Braga - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00

Benfica - Tondela

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus

20:00

Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

20:00

KR Reykjavik - Leiknir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

20:00

Toluca - Universidad Nacional

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

20:00

Karvina - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:30

Lugo - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:30

Cadiz - Osasuna

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30

Rayo Vallecano - Granada

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD

20:45

Spartak Moskova - Sochi

Rusya Premier Lig

Rusya PL YoutubeBilyoner TV

20:45

Neman - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:00

Brondby IF - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Cluj - Steaua Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00

Spartak Trnava - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:00

Valerenga - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00

Huachipato - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

21:00

Spartak Trnava - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:00

Lommel - Deinze

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15

Municipal - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:15

O. Ljubljana - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Lecce - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Monza - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Parma - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Reggina - Ternana

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30

Spal - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45

Giresunspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

21:45

Altay - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:45

Denizlispor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

21:45

İstanbulspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Türk, Bein Sports Max 2

21:45

Reims - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

21:45

Milan - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

21:45

Salernitana - Roma

İtalya Serie A

S Sport Plus

22:00

Hajduk Split - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00

Juventude - Sao Paulo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:00

Santos - Flamengo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:00

CRB - Cruzeiro

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Nautico - Vitoria

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Vasco Da Gama - Ponte Preta

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Oostende - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:15

Fylkir - Breidablik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

22:15

Kopavogur - Keflavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

22:30

Portimonense - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:30

Santa Clara - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:00

Burgos - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

23:00

Atletico Madrid - Villarreal

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD

23:30

Cesar Vallejo - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30

Colo Colo - Cobresal

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV