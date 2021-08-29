29 Ağustos Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

29 Ağustos Pazar bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 29.08.2021 - 11:42 29.08.2021 - 11:49 Kartal Bakışı
29 Ağustos Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

29 Ağustos Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Yeşil sahalardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

29 Ağustos Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:00
Nagoya - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Jeonnam Dragons - Gimcheon Sangmu
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV

12:00
Ulsan - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

12:30
Geylang - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

12:30
Tampines - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

13:00
Avispa Fukuoka - Tokushima
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kashiwa Reysol - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Shonan Bellmar - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Vegalta Sendai - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Gyeongnam - Seoul E Land
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV

13:00
Ehime - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Kusatsu - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Machida - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Omiya Ardija - Yamaga
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Tom Tomsk - Volgograd
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

13:00
Jeju United - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:15
Utrecht - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
S Sport Plus

13:30
Wisla Plock - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

14:00
Troyes - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3

14:00
Orgryte - Norrby
İsveç Superettan
Bilyoner TV

14:00
Glasgow Rangers - Celtic
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus

14:00
Borussia Dortmund 2 - Duisburg
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube

14:30
Dynamo Dresden - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4

14:30
St.Pauli - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2

14:30
Werder Bremen - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3

14:30
Koge - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

14:30
KAA Gent - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu SporBilyoner TV

15:00
Silkeborg - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:00
Sonderjyske - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:00
Lyngby - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Levadia - Kalju
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

15:00
Kauno Zalgiris - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

15:15
Luzern - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

15:30
Ajax - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
Heracles - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

16:00
Burnley - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

16:00
Tottenham - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport

16:00
Shukura Kobuleti - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00
Angers - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3

16:00
Clermont - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect

16:00
Lens - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4

16:00
Strasbourg - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect

16:00
Hacken - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Norrköping - Östersunds
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Sirius - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Vasalunds - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Ham Kam - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Stjordals Blink - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Ull Kisa - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Slutsk - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

16:00
KGHM Zaglebie - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

16:30
Union Berlin - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

17:00
Vejle - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
America Mineiro - Ceara
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

17:00
Aberdeen - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

17:00
St.Mirren - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

17:00
Baltika - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Kamaz - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Orenburg - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
SKA Khabarovsk - Kuban
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Torpedo Moskova - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Veles Moskova - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Yenisey - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
FK Panevezys - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:00
Antwerp - Leuven
Belçika Pro League
Bilyoner TV

17:00
Mouscron - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

17:00
Bohemians 1905 - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Hradec Kralove - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Sigma Olomouc - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:30
Basel - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:30
Grasshoppers - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:45
Heerenveen - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

18:00
Telavi - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Lille - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3

18:00
Amorebieta - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

18:00
Barcelona - Getafe
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD

18:00
Admira - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Austria Vienna - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
SV Ried - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
FC Vitebsk - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00
Domzale - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:15
Sepsi - Botosani
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

18:30
Wolfsburg - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3

18:30
Wolverhampton - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

21 Ağustos Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

21 Ağustos Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

18:30
HJK Helsinki - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Mariehamn - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Hammarby - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Kalmar - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Wisla Plock - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

18:30
Everton VM - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

19:00
Aarhus - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Huancayo - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Slovan Bratislava - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Flora Tallin - Legion
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:00
Alania Vladikavkaz - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

19:00
Akureyri - Akranes
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

19:00
Kristiansund - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Odds BK - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sarpsborg 08 - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Viking - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Cittadella - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

19:00
Dainava Alytus - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Slovan Bratislava - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:15
Sivasspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

19:15
Kasımpaşa - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:15
BB Erzurumspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2

19:15
Gençlerbirliği - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:30
Genoa - Napoli
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

19:30
Sassuolo - Sampdoria
İtalya Serie A
S Sport Plus

19:30
Genk - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2

19:55
Osijek - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Dila Gori - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Braga - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

20:00
Benfica - Tondela
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus

20:00
Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:00
KR Reykjavik - Leiknir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:00
Toluca - Universidad Nacional
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

20:00
Karvina - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

20:30
Lugo - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

20:30
Cadiz - Osasuna
İspanya La Liga
Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30
Rayo Vallecano - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD

20:45
Spartak Moskova - Sochi
Rusya Premier Lig
Rusya PL YoutubeBilyoner TV

20:45
Neman - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Brondby IF - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00
Cluj - Steaua Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:00
Spartak Trnava - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

21:00
Valerenga - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
Huachipato - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

21:00
Spartak Trnava - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

21:00
Lommel - Deinze
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

21:15
Municipal - San Martin
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:15
O. Ljubljana - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30
Lecce - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:30
Monza - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:30
Parma - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:30
Reggina - Ternana
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:30
Spal - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:45
Giresunspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

21:45
Altay - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

21:45
Denizlispor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

21:45
İstanbulspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Türk, Bein Sports Max 2

21:45
Reims - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3

21:45
Milan - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

21:45
Salernitana - Roma
İtalya Serie A
S Sport Plus

22:00
Hajduk Split - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
Juventude - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Santos - Flamengo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
CRB - Cruzeiro
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Nautico - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Vasco Da Gama - Ponte Preta
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Oostende - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:15
Fylkir - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
Kopavogur - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:30
Portimonense - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:30
Santa Clara - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

23:00
Burgos - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

23:00
Atletico Madrid - Villarreal
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD

23:30
Cesar Vallejo - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

23:30
Colo Colo - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

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