28 Nisan Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler sorularının cevabını alan ve elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz size göre. Peki 28 Nisan Çarşamba bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?
28 Nisan Çarşamba bugünkü maçlar futbol severler için televizyonlar sayesinde ayaklarına kadar geliyor. İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye ve diğer dünya liglerine kadar tabiki Türkiye Süper Ligi'nden günün maçları hafta boyunca tv'den yayınlanıyor.
Stadyumlardan evlere yansıyan futbol... 7'den 70'e milyonlarca kadın, erkek, büyük, küçüğü peşinden sürükleyen futbol... Harika paslar, şık çalımlar, enfes goller seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor. Bu günkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...
Bugün hangi maçlar var, günün maçları sorularına verilen cevap... İşte bu günkü maçlar...
01:15
Atletico Mineiro - America Cali
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Flamengo - Calera
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
LDU Quito - Velez Sarsfield
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Bahia - Guabira
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:00
Atlanta United - Philadelphia Union
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
03:30
Huachipato - 12 de Octubre
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Arsenal Sarandi - Ceara
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Palmeiras - Indep. Valle
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Boca Juniors - Santos
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Internacional - Deportivo Tachira
Copa Libertadores
Bilyoner TV
05:00
Toronto - Cruz Azul
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
12:05
CC Mariners - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
15:00
Turgutluspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Kocaelispor - Hacettepe
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Elazığspor - Mamak FK
TFF 2. Lig
Yayın Yok
16:00
Omsk - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
Drava - Koper
Slovenya Kupası
Bilyoner TV
16:00
Fatih Karagümrük - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
16:00
Göztepe - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Kayserispor - Denizlispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
ALG Spor - Kayseri Gençlerbirliği
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Sportstv Spor Smart Smart Spor HD
16:00
Kalecik Bld. - Bolu Bld.
TVF Kadınlar 1. Lig Play-Off Final
TRT Spor 2
17:00
Alania Vladikavkaz - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:30
Volgar Astrakhan - Yaroslavl
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Tekstilshtik - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Samara - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Neftekhimik - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Dinamo Bryansk - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:30
Nafta - O. Ljubljana
Slovenya Kupası
Bilyoner TV
19:00
Chertanovo - Orenburg
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:00
Nizhny Novgorod - Yenisey
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:30
Greuther Fürth - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
19:30
LASK - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
Salzburg - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
WSG Tirol - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
20:00
Athletic Bilbao - Valladolid
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV
20:00
Beşiktaş - Ataşehir Bld.
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Sportstv Spor Smart Smart Spor HD
20:30
Ç.Rizespor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Galatasaray - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
22:00
PSG - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final
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