28 Nisan Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

28 Nisan Çarşamba bugünkü maçlar futbol severler için televizyonlar sayesinde ayaklarına kadar geliyor. İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye ve diğer dünya liglerine kadar tabiki Türkiye Süper Ligi'nden günün maçları hafta boyunca tv'den yayınlanıyor.

Stadyumlardan evlere yansıyan futbol... 7'den 70'e milyonlarca kadın, erkek, büyük, küçüğü peşinden sürükleyen futbol... Harika paslar, şık çalımlar, enfes goller seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor. Bu günkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın listesi haberimizde...

Bugün hangi maçlar var, günün maçları sorularına verilen cevap... İşte bu günkü maçlar...

01:15

Atletico Mineiro - America Cali

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Flamengo - Calera

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

LDU Quito - Velez Sarsfield

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Bahia - Guabira

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:00

Atlanta United - Philadelphia Union

Concacaf Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

03:30

Huachipato - 12 de Octubre

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Arsenal Sarandi - Ceara

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Palmeiras - Indep. Valle

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Boca Juniors - Santos

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Internacional - Deportivo Tachira

Copa Libertadores

Bilyoner TV

05:00

Toronto - Cruz Azul

Concacaf Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

12:05

CC Mariners - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

15:00

Turgutluspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Kocaelispor - Hacettepe

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Elazığspor - Mamak FK

TFF 2. Lig

Yayın Yok

16:00

Omsk - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00

Drava - Koper

Slovenya Kupası

Bilyoner TV

16:00

Fatih Karagümrük - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

16:00

Göztepe - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Kayserispor - Denizlispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

ALG Spor - Kayseri Gençlerbirliği

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Sportstv Spor Smart Smart Spor HD

16:00

Kalecik Bld. - Bolu Bld.

TVF Kadınlar 1. Lig Play-Off Final

TRT Spor 2

17:00

Alania Vladikavkaz - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:30

Volgar Astrakhan - Yaroslavl

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:00

Tekstilshtik - Akron Togliatti

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:00

Samara - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:00

Neftekhimik - Baltika

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:00

Dinamo Bryansk - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:30

Nafta - O. Ljubljana

Slovenya Kupası

Bilyoner TV

19:00

Chertanovo - Orenburg

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

19:00

Nizhny Novgorod - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

19:30

Greuther Fürth - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30

LASK - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

Salzburg - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

WSG Tirol - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:00

Athletic Bilbao - Valladolid

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

20:00

Beşiktaş - Ataşehir Bld.

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Sportstv Spor Smart Smart Spor HD

20:30

Ç.Rizespor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Galatasaray - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

22:00

PSG - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final

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