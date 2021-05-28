28 Mayıs Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

28 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanalları tarafından yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol maçlarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...

Stadyumlardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarcasını peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları futbol izleyicilerini bekliyor...

28 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:05

Western United - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

18:00

Zalgiris Vilnius - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00

HJK Helsinki - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Senica - Banska Bystrica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:10

FC Vitebsk - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:30

Ilves - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00

Hegelmann Litauen - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

20:00

Kocaelispor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig Play-Off Final

Spor Smart, Smart Spor HD

20:00

Zilina - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

20:10

Dinamo Minsk - Rukh Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:45

İtalya - San Marino

Hazırlık Maçı

S Sport Plus, S Sport

22:00

Brasil de Pelotas - Londrina

Brezilya Serie B

Bilyoner TV