28 Mayıs Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
28 Mayıs Cuma bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alan ve ekran karşısına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
28 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanalları tarafından yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol maçlarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...
Stadyumlardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarcasını peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları futbol izleyicilerini bekliyor...
28 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
12:05
Western United - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
18:00
Zalgiris Vilnius - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
HJK Helsinki - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Senica - Banska Bystrica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:10
FC Vitebsk - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:30
Ilves - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Hegelmann Litauen - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:00
Kocaelispor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig Play-Off Final
Spor Smart, Smart Spor HD
20:00
Zilina - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:10
Dinamo Minsk - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:45
İtalya - San Marino
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport
22:00
Brasil de Pelotas - Londrina
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P