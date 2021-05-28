28 Mayıs Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

28 Mayıs Cuma bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alan ve ekran karşısına geçenler haberimiz size göre... Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 28.05.2021 - 10:39 28.05.2021 - 10:42 Kartal Bakışı
28 Mayıs Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

28 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanalları tarafından yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol maçlarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...

Stadyumlardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarcasını peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları futbol izleyicilerini bekliyor...

28 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:05
Western United - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

18:00
Zalgiris Vilnius - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00
HJK Helsinki - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:00
Senica - Banska Bystrica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:10
FC Vitebsk - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:30
Ilves - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Hegelmann Litauen - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

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20:00
Kocaelispor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig Play-Off Final
Spor Smart, Smart Spor HD

20:00
Zilina - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

20:10
Dinamo Minsk - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:45
İtalya - San Marino
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport

22:00
Brasil de Pelotas - Londrina
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

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